Образовательный конфликт с Будапештом: Рада поддержала изменения, предлагаемые Венецианской комиссией

Образовательный конфликт с Венгрией: языковой закон содержит изменения, предлагаемые Венецианской комиссией / Фото: 5 канал

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В языковом законе учтены рекомендации Венецианской комиссии относительно интересов национальных меньшинств в соответствии с международными обязательствами Украины. Ранее в Евросоюзе отмечали, что закон о функционировании украинского языка должен соответствовать конвенциям Совета Европы, участником которых является Киев.

В принятом сегодня законопроекте содержатся положения, которые вносят изменения в закон об образовании, из-за которого в отношениях Будапешта и Киева возник кризис. В частности, был дополнен п. 3 раздела XII заключительных положений закона «Об образовании», пишет «Европейская правда».

Согласно изменениям, лица, принадлежащие к национальным меньшинствам, языки которых являются официальными языками Европейского Союза, и начавшие получение общего среднего образования в 1 сентября 2018 года на языке соответствующего нацменьшинства, до 1 сентября 2023 года продолжат получать такое образование в соответствии с правилами, существовавшими до вступления в силу этого закона, с постепенным увеличением числа учебных предметов, изучаемых на украинском языке.

Накануне голосования инициатор законопроекта нардеп Николай Княжицкий гарантировал сохранение рекомендованных Венецианской комиссией правок в законе.

Напомним, в феврале венгерское правительство в очередной раз назвало «полуфашистским» закон об образовании. Тогда в Будапеште выразили надежду, что после президентских выборов в Украине смогут «достучаться до новой администрации». Также ранее премьер Венгрии Виктор Орбан заявил, что его правительство не может договориться с действующим политическим руководством Украины.

В декабре прошлого года глава МИД Венгрии Петер Сиярто заявил, что его страна будет блокировать проведение заседаний комиссии НАТО-Украина, пока «Украина не прекратит систематические нарушения прав венгерского общества».

Вместе с тем, отметим, что в сентябре 2018 года вспыхнул скандал, связанный с выдачей венгерских паспортов в консульстве в Берегово, а самого Сиярто внесли в базу сайта «Миротворец». Венгерского министра обвинили во вмешательстве во внутренние дела Украины и разжигании сепаратистских настроений.