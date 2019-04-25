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Ракурс
Закон об украинском языке заблокировали проектом постановления. Фото: Обозреватель

Закон об украинском языке заблокировали депутаты от «Оппозиционного блока»

25 апр 2019, 15:09
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Подписание принятого сегодня закона об украинском языке заблокировали проектом постановления от фракции «Оппозиционный блок».

Сегодня были зарегистрированы два проекта постановления, которые продвигают отмену нового закона. Вступление закона в силу откладывается на неопределенный срок. Об этом сообщил депутат Александр Вилкул на своей странице в Facebook.

По словам депутата, новый закон нарушает по меньшей мере две статьи Конституции и противоречит европейским нормам права. Без рассмотрения этих проектов постановлений подписание закона будет нарушением, подчеркнул Вилкул.

Оппозиционный блок заблокировал подписание языкового закона. Фото: Facebook

Языковой закон получил поддержку 278 депутатов Верховной Рады, но 38 категорически не согласны с ним. Против проголосовали «Возрождение» и «Оппозиционный блок».

Голосование за законопроект прошло сегодня утром, после рассмотрения последних 20 из 2 тыс. поправок.

Как ранее сообщал «Ракурс», будущий президент Украины Владимир Зеленский заявил, что после вступления на пост проверит языковой закон на факт нарушения конституционных прав украинских граждан.

Источник: Ракурс


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