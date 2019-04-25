Закон об украинском языке заблокировали проектом постановления. Фото: Обозреватель

https://racurs.ua/n121238-zakon-ob-ukrainskom-yazyke-zablokirovali-proektom-ot-oppozicionnogo-bloka.html

Ракурс

Подписание принятого сегодня закона об украинском языке заблокировали проектом постановления от фракции «Оппозиционный блок».

Сегодня были зарегистрированы два проекта постановления, которые продвигают отмену нового закона. Вступление закона в силу откладывается на неопределенный срок. Об этом сообщил депутат Александр Вилкул на своей странице в Facebook.

По словам депутата, новый закон нарушает по меньшей мере две статьи Конституции и противоречит европейским нормам права. Без рассмотрения этих проектов постановлений подписание закона будет нарушением, подчеркнул Вилкул.

Языковой закон получил поддержку 278 депутатов Верховной Рады, но 38 категорически не согласны с ним. Против проголосовали «Возрождение» и «Оппозиционный блок».

Голосование за законопроект прошло сегодня утром, после рассмотрения последних 20 из 2 тыс. поправок.

Как ранее сообщал «Ракурс», будущий президент Украины Владимир Зеленский заявил, что после вступления на пост проверит языковой закон на факт нарушения конституционных прав украинских граждан.