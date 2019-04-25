Закон про українську мову заблокували проектом від «Опозиційного блоку». Фото: Обозреватель

https://racurs.ua/ua/n121238-zakon-pro-ukrayinsku-movu-zablokuvaly-proektom-vid-opozyciynogo-bloku.html

Ракурс

Підписання прийнятого сьогодні закону про українську мову заблокували проектом постанови від фракції «Опозиційний блок».

Сьогодні було зареєстровано два проекти постанови, які просувають скасування нового закону. Набуття законом чинності відкладається на невизначений термін. Про це повідомив депутат Олександр Вілкул на своїй сторінці в Facebook.

За словами депутата, новий закон порушує щонайменше дві статті Конституції і суперечить європейським нормам права. Без розгляду цих проектів постанов підписання закону буде порушенням, наголосив Вілкул.

Мовний закон отримав підтримку 278 депутатів Верховної Ради, але 38 категорично не згодні з ним. Проти проголосували «Відродження» та «Опозиційний блок».

Голосування за законопроект пройшло сьогодні вранці, після розгляду останніх 20 з 2 тис. поправок.

Як раніше повідомляв «Ракурс», майбутній президент України Володимир Зеленський заявив, що після вступу на посаду перевірить мовний закон на факт порушення конституційних прав українських громадян.