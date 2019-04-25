Рада вдвічі збільшила штрафи за незаконну порубку лісу та контрабанду деревини, фото — Новое время

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Рада вдвічі збільшила штрафи за незаконну порубку лісу та контрабанду деревини. Це сталося після того, як парламент 25 квітня розглянув та ухвалив закон про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо збереження українських лісів.

Законопроект № 10201−1 розглядався за скороченою процедурою, його підтримав 241 народний депутат, повідомляється на сайт парламенту.

Документ передбачає внесення змін до ст. 246 (незаконна порубка лісу) та ст. 201−1 (контрабанда) КК України, зокрема, йдеться про зниження порогу обсягів порубки та контрабанди, які тягнуть за собою оголошення підозри.

Це зроблено через те, що, відповідно до раніше затверджених норм, щоб притягнути особу до кримінальної відповідальності за незаконну порубку потрібно було, щоб її діями було завдано шкоду на суму, яка перевищує 1 млн 921 тис. грн. (істотна шкода) і 4 млн 802 тис. грн (тяжкі наслідки).

Тобто, тяжкими наслідками вважалися такі наслідки, які у 5 тис. і більше разів перевищують неоподатковуваний мінімум доходів громадян. А для того, щоб виникла правова підстава для оголошення порушнику підозри, мінімальний обсяг незаконної рубки, скоєної ним, повинен становити понад 292 куб. м (приблизно 1 га лісу).

Крім того, ухвалені Радою зміни збільшили розміри штрафів за шкоду лісам вдвічі. Зокрема, йдеться про ст. 64, 65, 65−1, 66 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Якщо раніше покарання за ст. 64 (порушення встановленого порядку використання лісосічного фонду, заготівлі і вивезення деревини, заготівлі живиці) передбачало штраф від трьох до семи неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а для посадових осіб — від п’яти до восьми неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, то нова редакція закону передбачає відповідно від шести до 14 неоподатковуваних мінімумів для громадян та від 10 до 16 — для посадовців.

Аналогічно вдвічі збільшено відповідальність за ст. 66 (знищення або пошкодження підросту в лісах). Вона тепер становить від двох до шести неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб — від шести до 14 неоподатковуваних мінімумів.

За порушення норм ст. 65−1 (знищення або пошкодження полезахисних лісових смуг та захисних лісових насаджень) штраф становитиме від 30 до 60 неоподатковуваних мінімумів, а для посадовців — від 70 до 120 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Покарання за незаконну порубку, пошкодження та знищення лісових культур і молодняка (ст. 65) потягне накладення штрафу на громадян на суму від 30 до 60 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадовців — від 150 до 300 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.