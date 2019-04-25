Порошенко записав звернення до російськомовних українців. Фото: Радіо Свобода

https://racurs.ua/ua/n121236-poroshenko-zapysav-zvernennya-do-rosiyskomovnyh-ukrayinciv-video.html

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Петро Порошенко, чинний президент України, прокоментував ухвалення сьогодні Верховною Радою закону про державну мову.

У відеозверненні на Facebook він зазначив, що більшість російськомовних громадян України розуміють нагальну потребу в підтримці української мови, подякувавши їм за це.

Порошенко уточнив, що робота над мовним законопроектом тривала не один рік: «Із нього прибрали і каральні інспекції, і структури, які би могли тиснути на бізнес».

Він також закликав поважати права людей, які говорять російською й іншими мовами, запевнивши, що новий мовний закон жодним чином на них не зазіхає.

Порошенко пообіцяв підписати закон одразу після отримання документа.

Нагадаємо, вранці 25 квітня Верховна Рада ухвалила законопроект про забезпечення функціонування української мови, який покликаний популяризувати державну мову в різних сферах життя громадян.