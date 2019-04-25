Порошенко записал обращение к русскоязычным украинцам. Фото: Радіо Свобода

https://racurs.ua/n121236-poroshenko-zapisal-obraschenie-k-russkoyazychnym-ukraincam-video.html

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Петр Порошенко, действующий президент Украины, прокомментировал принятие сегодня Верховной Радой закона о государственном языке.

В видеообращении на Facebook он отметил, что большинство русскоязычных граждан Украины понимают, что сейчас есть необходимость в поддержке украинского языка, поблагодарив их за это.

Порошенко уточнил, что работа над языковым законопроектом продолжалась не один год: «Из него убрали и карательные инспекции, и структуры, которые могли бы давить на бизнес».

Он также призвал уважать права людей, которые говорят по-русски и на других языках, заверив, что в новом языковом законе нет никакого посягательства на них.

Порошенко пообещал подписать закон сразу после получения документа.

Напомним, утром 25 апреля Верховная Рада приняла законопроект об обеспечении функционирования украинского языка, который призван популяризировать государственный язык в различных сферах жизни граждан.