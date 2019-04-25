Разминирование Донбасса: Рада разрешила привлекать иностранные средства, фото — Вчасно

https://racurs.ua/n121235-razminirovanie-donbassa-rada-razreshila-privlekat-inostrannye-sredstva.html

Ракурс

Верховная Рада разрешила привлекать иностранные средства для проведения противоминной деятельности.

Соответствующий закон украинский парламент принял 25 апреля, сообщает официальный сайт Рады.

Закон Украины «О внесении изменений в Закон Украины „О противоминной деятельности в Украине“ относительно усовершенствования механизмов привлечения финансирования мероприятий противоминной деятельности» зарегистрирован под № 10180.

В нем изменена ч. 2 ст. 8 Закона Украины «О противоминной деятельности в Украине». В новой редакции документа идет речь о том, что для финансирования противоминной деятельности «могут привлекаться финансовые ресурсы доноров, включая международную техническую помощь, возвратную и безвозвратную финансовую помощь международных организаций, благотворительную помощь».

Средства от международных доноров зачисляются в специальный фонд госбюджета.

В конце 2018 года Рада приняла закон о противоминной деятельности в Украине. Он предусматривает создание центра противоминных операций, а также инспекции по контролю качества противоминной деятельности.

Ранее Министерство обороны Украины заявляло, что в зоне проведения операции Объединенных сил необходимо очистить от взрывоопасных предметов 7 тыс. га территории. В 2018 году разминирование провели только на 29 га территории, а работа по полному разминированию Донбасса займет не один год.