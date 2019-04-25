Розмінування Донбасу: Рада дозволила залучати іноземні кошти, фото — Вчасно

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Ракурс

Верховна Рада дозволила залучати іноземні кошти для проведення протимінної діяльності.

Відповідний закон український парламент ухвалив 25 квітня, повідомляє офіційний сайт Ради.

Закон України «Про внесення змін до Закону України „Про протимінну діяльність в Україні“ щодо удосконалення механізмів залучення фінансування заходів протимінної діяльності» зареєстровано за № 10180.

Він змінив ч. 2 ст. 8 Закону України «Про протимінну діяльність в Україні». У новій редакції документу йдеться проте, що для фінансування протимінної діяльності «можуть залучатися фінансові ресурси донорів, включаючи міжнародну технічну допомогу, поворотну та безповоротну фінансову допомогу міжнародних організацій, благодійну допомогу».

Кошти від міжнародних донорів зараховуються у спеціальний фонд держбюджету.

Наприкінці 2018 року Рада прийняла закон про протимінну діяльність в Україні. Він передбачає створення центру протимінних операцій та інспекцію з контролю якості протимінної діяльності.

Раніше Міністерство оборони України заявляло, що в зоні проведення операції Об'єднаних сил необхідно очистити від вибухонебезпечних предметів 7 тис. га території. У 2018 році розмінування провели тільки на 29 га території, а робота з повного розмінування Донбасу займе не один рік.