Рада вдвое увеличила штрафы за незаконную порубку леса и контрабанду древесины, фото — Новое время

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Рада вдвое увеличила штрафы за незаконную порубку леса и контрабанду древесины. Это произошло после того, как парламент 25 апреля рассмотрел и принял закон о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно сохранения украинских лесов.

Законопроект № 10201−1 рассматривался по сокращенной процедуре, его поддержал 241 народный депутат, сообщается на сайте парламента.

Документ предусматривает внесение изменений в ст. 246 (незаконная порубка леса) и ст. 201−1 (контрабанда) УК Украины, в частности, речь идет о снижении порога объемов вырубки и контрабанды, которые влекут за собой объявление подозрения.

Это сделано из-за того, что ранее для привлечения к уголовной ответственности за незаконную порубку нужно было, чтобы гражданин причинил ущерб на сумму, превышающую 1 млн 921 тыс. грн. (существенный вред) и 4 млн 802 тыс. грн (тяжкие последствия).

Другими словами, тяжелыми последствиями считались такие последствия, которые в 5 тыс. и более раз превышают необлагаемый минимум доходов граждан. А для того, чтобы возникло правовое основание для объявления нарушителю подозрения, минимальный объем незаконной рубки, совершенной им, должен составить более 292 куб. м (примерно 1 га леса).

Кроме того, принятые Радой изменения увеличили размеры штрафов за ущерб лесам вдвое. В частности, речь идет о ст. 64, 65, 65−1, 66 Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Если раньше наказание по ст. 64 (нарушение установленного порядка использования лесосечного фонда, заготовки и вывозки древесины, заготовки живицы) предусматривало штраф от трех до семи необлагаемых минимумов доходов граждан, а для должностных лиц — от пяти до восьми необлагаемых минимумов доходов граждан, то новая редакция закона предусматривает соответственно от шести до 14 необлагаемых минимумов для граждан и от 10 до 16 — для должностных лиц.

Аналогично вдвое увеличена ответственность по ст. 66 (уничтожение или повреждение подроста в лесах). Она теперь составляет от двух до шести необлагаемых минимумов доходов граждан, а для должностных лиц — от шести до 14 необлагаемых минимумов.

За нарушение норм ст. 65−1 (уничтожение или повреждение полезащитных лесных полос и защитных лесных насаждений) штраф составит от 30 до 60 необлагаемых минимумов, а для должностных лиц — от 70 до 120 необлагаемых минимумов доходов граждан.

Наказание за незаконную порубку, повреждение и уничтожение лесных культур и молодняка (ст. 65) потянет наложение штрафа на граждан на сумму от 30 до 60 необлагаемых минимумов доходов граждан и на должностных лиц — от 150 до 300 необлагаемых минимумов доходов граждан.