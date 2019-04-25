Освітній конфлікт з Угорщиною: мовний закон містить зміни, пропоновані Венеційською комісією / Фото: 5 канал

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У мовному законі враховано рекомендації Венеційської комісії щодо врахування інтересів національних меншин відповідно до міжнародних зобов’язань України. Раніше в Євросоюзі наголошували, що закон про функціонування української мови має відповідати конвенціям Ради Європи, учасником яких є українська сторона.

В ухваленому сьогодні законопроекті містяться положення, які вносять зміни до закону про освіту, через який у відносинах Будапешта та Києва виникла криза. Зокрема, було доповнено п. 3 розділу XII прикінцевих положень закону «Про освіту», пише «Європейська правда».

Згідно зі змінами, особи, які належать до національних меншин, мови яких є офіційними мовами Європейського Союзу, і розпочали здобуття загальної середньої освіти до 1 вересня 2018 року мовою відповідної нацменшини, до 1 вересня 2023 року продовжують здобувати таку освіту відповідно до правил, які існували до набрання чинності цим законом, з поступовим збільшенням кількості навчальних предметів, що вивчаються українською мовою.

Напередодні голосування ініціатор законопроекту нардеп Микола Княжицький гарантував збереження рекомендованих Венеційською комісією правок у законі.

Нагадаємо, у лютому угорський уряд в черговий раз назвав «напівфашистським» закон про освіту. Тоді у Будапешті висловили сподівання, що після президентських виборів в Україні зможуть «достукатися до нової адміністрації». Також раніше прем'єр Угорщини Віктор Орбан заявляв, що його уряд не може домовитися з чинним політичним керівництвом України.

Торік у грудні очільник МЗС Угорщини Петер Сіярто вкотре заявив, що його країна блокуватиме проведення засідань комісії НАТО-Україна, доки «Україна не припинить систематичні порушення прав угорської громади».

Разом з тим, зауважимо, що у вересні 2018 року спалахнув скандал, пов’язаний із видачею угорських паспортів у консульстві в Береговому, а самого Сіярто внесли до бази сайту «Миротворець». Угорського міністра звинуватили у втручанні у внутрішні справи України та розпалюванні сепаратистських настроїв і провокацій.