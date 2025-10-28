Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан. Фото:

https://racurs.ua/ua/n209955-ugorschyna-hoche-stvoryty-antyukrayinskyy-blok-z-dvoma-krayinamy-ies-politico.html

Ракурс

Угорщина хоче сформувати антиукраїнський альянс з двома країнами Євросоюзу.

Угорський прем'єр-міністр Віктор Орбан планує об'єднатися з лідером правопопулістської партії Чехії Андреєм Бабішем та премʼєр-міністром Словаччини Робертом Фіцо. Ці три політики сповідують схожі погляди щодо України й закликають до розмов з Росією, а не до економічного тиску на неї. Про це повідомило видання Politico з посиланням на радника прем'єр-міністра Угорщини Балаша Орбана.

Зазначається, що такий блок дозволить цим країнам узгоджувати позиції перед зустрічами лідерів Європейського Союзу. Таким чином цей альянс може зашкодити зусиллям Брюсселя щодо фінансової та військової підтримки України.

Я думаю, що це станеться. І буде все помітнішим. Це дуже добре спрацювало під час міграційної кризи. Саме так ми могли чинити опір, — заявив Балаш Орбан.

Посадовець мав на увазі європейську міграційну кризу 2015 року. Тоді в Європі виникла гуманітарна катастрофа, яка була спричинена масовим напливом мігрантів до Європи з охоплених війнами країн Африки і Близького Сходу. Тоді проти системи розподілу біженців Євросоюзу виступали Польща, Чехія, Угорщина і Словаччина.

Нагадаємо, на початку жовтня в Копенгагені виникла сварка між канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом та прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном.

Суперечка виникла на зустрічі лідерів ЄС під час обговорення планів посилення безпеки ЄС та підтримки України. Мерц дорікнув Орбану у зриві переговорів, бо угорський прем'єр раніше неодноразово блокував антиросійські санкції та виступав проти євроінтеграції України.

Джерело: Politico