Сварка між канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом та прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном сталася в Копенгагені.

Суперечка виникла на зустрічі лідерів Європейського Союзу під час обговорення планів посилення безпеки ЄС та підтримки України. Мерц дорікнув Орбану у зриві переговорів, бо угорський прем'єр раніше неодноразово блокував антиросійські санкції та виступав проти євроінтеграції України. Про це повідомило видання Bloomberg.

Зазначається, що це загострило дискусію на тлі спроб ЄС об'єднатися навколо планів зміцнення обороноздатності, особливо після того, як російські дрони неодноразово порушили повітряний простір низки країн Європи.

Це було напружено, це був особливо захопливий європейський саміт, — заявив Орбан.

Bloomberg пише, що німецький уряд відмовився офіційно коментувати інцидент. Представники Будапешту також поки не надали відповіді на запит журналістів.

Нагадаємо, нещодавно премʼєр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що російські дрони збиватимуться у разі порушення повітряного простору країни. Також він заявив, що деякі країни Євросоюзу надмірно стурбовані порушенням російськими дронами повітряного простору кількох європейських країн.

