Віктор Орбан пообіцяв збивати російські дрони над Угорщиною. Фото:

https://racurs.ua/ua/n209415-orban-poobicyav-zbyvaty-rosiyski-drony-nad-ugorschynou.html

Ракурс

Премʼєр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що російські дрони збиватимуться у разі порушення повітряного простору країни.

Очільника уряду запитали, чи зможуть Угорські збройні сили захистити свій повітряний простір, якщо в нього випадково або навмисно вторгнуться дрони з Російської Федерації. Орбан в інтерв’ю Harcosok Órája відповів ствердно.

Наскільки мені відомо, так. Ми цього не боїмося. Ми обов’язково їх збиватимемо, — відповів він.

Також угорський премʼєр висловив думку, що деякі країни Євросоюзу надмірно стурбовані порушенням російськими дронами повітряного простору кількох європейських країн. Він заявив, що не розуміє, «чому, коли ми сильніші, ми поводимося так, ніби слабкі».

Також Орбан назвав Росію «слабкою». За його словами, порівняно з європейськими країнами РФ «слабка у військовому плані, економічно слабка і чисельно слабка».

Нагадаємо, у ніч на 10 вересня 19 дронів влетіли в польський повітряний простір Польщі. Частина з них була збита. Працювали не лише польські літаки, а й літаки союзних держав.

Загалом упродовж вересня одразу кілька європейських країн, які є членами НАТО, заявили про виявлення безпілотників у своєму повітряному просторі. Невідомі БпЛА фіксувалися у Німеччині, Данії, Норвегії.

Джерело: Harcosok Órája