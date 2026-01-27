Віктор Орбан звинуватив Україну у спробі втрутитись в угорські парламентські вибори. Фото:

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан викликав українського посла через «втручання у вибори».

Глава угорського уряду заявив, що минулого тижня українські політичні лідери, включно з президентом України Володимиром Зеленським, «допускали різкі образи та погрози на адресу Угорщини та її уряду». Також він звинувачував Київ у відкритому втручанні у парламентські вибори в Угорщині. Про це Орбан написав у Facebook.

Наші органи нацбезпеки проаналізували цю останню атаку України і дійшли висновку, що ці події є частиною скоординованої серії заходів України, спрямованих на втручання у вибори в Угорщині, але ми не можемо дозволити, щоб хтось ставив під загрозу суверенітет Угорщини або чесність угорських виборів, — йдеться у повідомленні.

Прем'єр Угорщини вже доручив міністру закордонних справ Петеру Сійярто запросити до себе посла України в Угорщині.

Нагадаємо, 27 січня прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан під час Всесвітнього економічного форуму в Давосі зробив чергову різку заяву щодо української євроінтеграції. Він заявив, що Будапешт є непохитним щодо розширення європейського блоку й не підтримає вступ України до Європейського Союзу в найближчі 100 років.

Також Орбан звинуватив українську владу у спробах дестабілізувати його уряд. Угорський прем'єр додав, що в Києві зацікавлені, щоб керівництво Угорщини було більш лояльним до України.