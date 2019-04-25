Прорив кордону на Закарпатті: навігатор завів водія Land Cruiser в Угорщину, фото — Перший

https://racurs.ua/ua/n121240-proryv-kordonu-na-zakarpatti-navigator-zaviv-vodiya-land-cruiser-v-ugorschynu-foto.html

Ракурс

Заплутана детективна історія сталася на українсько-угорському кордоні. Закарпатець, який відповідно до баз даних прикордонників, має перебувати за межами України, на автомобілі Toyota Land Cruiser (Тойота Ленд Крузер) прорвав кордон. Правоохоронцям водій повідомив, що заблукав через помилку навігатора.

Під час патрулювання кордону його охоронці помітили розірваний колючий дріт на паркані та сліди від шин, повідомляє 25 квітня Mukachevo.net

Українці зв’язалися із угорськими колегами, які розповіли, що знайшли вночі поблизу кордону автомобіль Land Cruiser. Водієм виявився 35-річний мешканець Виноградова. Угорцям він пояснив, що потрапив до них помилково — заблукав, користуючись GPS-навігатором.

На чоловіка склали адмінпротокол та арештували на п’ять днів. Водночас прикордонники дізналися, що порушник кордону мав би знаходитися за межами України. Про це свідчать відповідні бази даних. Але офіційно жоден пункт пропуску він не перетинав, а пояснити, як потрапив до України чоловік не погоджується. Його авто з 2017 року з території України також не виїжджало.

«Ракурс» повідомляв, що на початку року на Закарпатті прикордонник служби пункту пропуску «Лужанка» намагався з’їсти хабар під час затримання. Корупціонер вимагав гроші від контрабандистів і прикривав перевезення цигарок з України в країни Євросоюзу. Від одного зі зловмисників він вимагав 1 тис. дол., а кошти отримував частинами. Зловмисника затримали під час одержання 200 дол. Корупціонер спробував з’їсти гроші, щоб уникнути відповідальності.