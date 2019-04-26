Прикордонникам Закарпаття повернули 100 га землі поблизу контрольно-слідової смуги, фото — Прямий

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Мукачівський прикордонний загін повернув собі право на користування земельною ділянкою поблизу кордону.

Це сталося після того, як Верховний суд підтвердив рішення судів попередніх інстанцій. Відповідно до них, право користування землею поблизу держрубежу закріплювалося за закарпатськими прикордонниками, повідомляє 26 квітня сайт Міністерства внутрішніх справ.

Суд визнав недійсним договір оренди 100 га землі, який був укладений Тячівською районною державною адміністрацією Закарпаття та одним з фермерських господарств. Спірна земля безпосередньо межує із контрольно-слідовою смугою державного кордону. Суд підтвердив за нею статус земель оборони.

Раніше місцеві ЗМІ повідомляли, що фермерське господарство користувалося землею з 1994 року, утримуючи понад 600 овець і 200 голів великої рогатої худоби. Спочатку підстав для розірвання договору оренди не виникало, але згодом прикордонники поскаржилися та, що сусідство із фермерами заважає охороні державного кордону.

Біля ферми протікає річка Тиса. Фермери під час повеней укріплювали територію, допомагаючи контролювати берегову лінію та державний кордон уздовж річки.

Від 2016 року юристи Державної прикордонної служби України разом із прокуратурою повернули у державну власність земельні ділянки загальною площею понад 840 га.