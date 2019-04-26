Кабмін, Верховна Рада, вокзали та аеропорти: у Києві «замінували» низку об'єктів

У столиці «замінували» низку ключових об’єктів, фото: mil.ru

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Правоохоронці отримали анонімний телефонний дзвінок, котрий повідомив про замінування низки ключових об'єктів столиці.

Дзвінок надійшов сьогодні о 9.10. Про це повідомляє видання «Інформатор».

Серед «замінованих» об'єктів — центральний автовокзал, залізничні вокзали «Центральний», «Південний» та «Дарницкий», аеропорт «Жуляни», а також будівлі Кабінету Міністрів і Верховної Ради.

Наразі правоохоронці перевіряють вказані об'єкти, людей з них евакуюють.

За інформацією джерел видання NewsOne у правоохоронних органах, повідомлення про замінування надійшло близько 9.00 на електронну пошту. Також «заміновано» аеропорт «Бориспіль».

Варто додати, що повідомлення про замінування аеропорту «Жуляни» надходило також вчора об 11.30. В результаті було евакуйовано пасажирів та співробітників аеропорту з будівлі терміналу.

Нагадаємо, 21 квітня, у день голосування на другому турі президентських виборів в Україні, до поліції надійшла надзвичайно висока кількість повідомлень про нібито замінування громадських місць, де перебувала велика кількість людей. За інформацією правоохоронців, ці повідомлення надходили з тимчасово окупованих територій.