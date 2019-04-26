Граната вибухнула в Одеській області. Фото: Нацполіція

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Ракурс

Вибух гранати стався в одному з багатоповерхових будинків міста Ізмаїл Одеської області.

Внаслідок збройного інциденту тілесні ушкодження отримав 57-річний власник оселі. Його у стані алкогольного сп’яніння госпіталізували до лікарні. Про це 26 квітня повідомила прес-служба Головного управління Національної поліції в Одеській області.

На місці працюють спеціалісти вибухотехнічного управління, місце події охороняють поліцейські. Також силовиками вживаються заходи безпеки для інших мешканців будинку. Експерти встановили, що в квартирі вибухнула граната Ф-1, вилучили осколки, фрагменти та частини гранати.

Слідчі Ізмаїльського відділу поліції розпочали кримінальне провадження, передбачене ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України. Наразі правоохоронці встановлюють, де потерпілий зумів дістати бойову гранату.

Нагадаємо, у березні внаслідок вибуху гранати в приватному будинку в місті Чугуєві Харківської області поранення дістали чоловік та жінка. Встановлено, що обоє разом вживали алкоголь й під час застілля син продемонстрував матері гранату. Він через необережність впустив боєприпас на підлогу, пролунав вибух.