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Ракурс
Конституційний суд відповів на чутки про зрив інавгурації Зеленського, фото — Взгляд

Конституційний суд відповів на чутки про зрив інавгурації Зеленського (ДОКУМЕНТ)

26 кві 2019, 10:46
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В Конституційному суді України (КСУ) відповіли на чутки про зрив інавгурації Володимира Зеленського.

Про це йдеться у заяві зборів суддів КСУ, яка з’явилася у відповідь на поширення інформації про «можливий зрив інавгурації новообраного президента та її маніпулятивне використання».

В КСУ запевнили, що з їхнього боку жодних перешкод у здійсненні процедури приведення Зеленського до присяги не виникне.

«Усе відбудеться відповідно до ст. 104 Конституції України», — йдеться в заяві.

Конституція встановила, що новообраний президент України вступає на посаду не пізніше ніж через 30 днів після офіційного оголошення результатів виборів на урочистому засіданні Верховної Ради.

Фото: сайт КСУ

Заява КСУ з’явилася відразу після появи інтерв’ю соратника переможця президентських виборів Володимира Зеленського й адвоката олігарха Ігоря Коломойського. Він заявив, що Конституційний суд не виконує своїх функцій, і команда Зеленського збирається змусити його працювати.

Богдан оголосив про наміри «змусити Конституційний суд приймати рішення», оскільки щойно КСУ запрацює, в українців зникне необхідність «збирати Майдани через закони 16 січня».

Учора також з’явилася заява самого Зеленського, який звинуватив Центральну виборчу комісію у затягуванні оголошення результатів другого туру виборів президента. Він вважає, що повільність ЦВК грає на руку Верховній Раді, яка може призначити дату інаугурації після 27 травня і позбавити Зеленського можливості розпустити парламент.

Джерело: Ракурс


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