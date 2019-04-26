Конституційний суд відповів на чутки про зрив інавгурації Зеленського, фото — Взгляд

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В Конституційному суді України (КСУ) відповіли на чутки про зрив інавгурації Володимира Зеленського.

Про це йдеться у заяві зборів суддів КСУ, яка з’явилася у відповідь на поширення інформації про «можливий зрив інавгурації новообраного президента та її маніпулятивне використання».

В КСУ запевнили, що з їхнього боку жодних перешкод у здійсненні процедури приведення Зеленського до присяги не виникне.

«Усе відбудеться відповідно до ст. 104 Конституції України», — йдеться в заяві.

Конституція встановила, що новообраний президент України вступає на посаду не пізніше ніж через 30 днів після офіційного оголошення результатів виборів на урочистому засіданні Верховної Ради.

Заява КСУ з’явилася відразу після появи інтерв’ю соратника переможця президентських виборів Володимира Зеленського й адвоката олігарха Ігоря Коломойського. Він заявив, що Конституційний суд не виконує своїх функцій, і команда Зеленського збирається змусити його працювати.

Богдан оголосив про наміри «змусити Конституційний суд приймати рішення», оскільки щойно КСУ запрацює, в українців зникне необхідність «збирати Майдани через закони 16 січня».

Учора також з’явилася заява самого Зеленського, який звинуватив Центральну виборчу комісію у затягуванні оголошення результатів другого туру виборів президента. Він вважає, що повільність ЦВК грає на руку Верховній Раді, яка може призначити дату інаугурації після 27 травня і позбавити Зеленського можливості розпустити парламент.