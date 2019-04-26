Конституционный суд ответил на слухи о срыве инаугурации Зеленского, фото — Взгляд

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В Конституционном суде Украины (КСУ) ответили на слухи о срыве инаугурации Владимира Зеленского.

Об этом говорится в заявлении собрания судей КСУ, которое появилось в ответ на распространение информации о «возможном срыве инаугурации новоизбранного президента и ее манипулятивнов использовании».

В КСУ заверили, что с их стороны никаких препятствий в осуществлении процедуры приведения Зеленского к присяге не возникнет.

«Все произойдет в соответствии со ст. 104 Конституции Украины», — говорится в заявлении.

Конституция установила, что новоизбранный президент Украины вступает в должность не позднее чем через 30 дней после официального объявления результатов выборов на торжественном заседании Верховной Рады.

Заявление КСУ появилось сразу после появления интервью соратника победителя президентских выборов Владимира Зеленского и адвоката олигарха Игоря Коломойского. Он заявил, что Конституционный суд не выполняет своих функций, и команда Зеленского собирается заставить его работать.

Богдан объявил о намерении «заставить Конституционный суд принимать решение», поскольку как только КСУ заработает, в украинском обществе исчезнет необходимость «собирать Майданы из-за законов 16 января».

Вчера также появилось заявление самого Зеленского, который обвинил Центральную избирательную комиссию в затягивании объявления результатов второго тура выборов президента. Он считает, что медлительность ЦИК играет на руку Верховной Раде, которая может назначить дату инаугурации после 27 мая и лишить Зеленского возможности распустить парламент.