Андрей Богдан: Мы намерены заставить Конституционный суд принимать решения

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Команда Зеленского считает, что Конституционный суд Украины сейчас не выполняет свои функции, и собирается заставить его работать.

Среди возможных методов достижения этой цели Андрей Богдан, соратник победителя президентских выборов Владимира Зеленского и адвокат олигарха Игоря Коломойского, назвал уговоры, перезагрузку и оценку правоохранительными органами деятельности КСУ. Об этом юрист рассказал в интервью «Украинской правде».

«Мы намерены заставить Конституционный суд принимать решения. Какие он будет принимать решения, мы не знаем и влиять не собираемся», — заявил Богдан.

Он назвал КСУ «предохранителем незаконных деяний Верховной Рады», который должен срабатывать, как только парламент прибегает к таким действиям.

По словам Богдана, Конституционный суд не работал в Украине еще со времен президентства Леонида Кучмы.

«Он (КСУ — ред.) выносил два решения в год и они всегда были какие-то конъюнктурные», — отметил адвокат.

Как только КСУ заработает, украинцам не нужно будет «собирать Майданы из-за законов 16 января», а законы о выборах будут приниматься не в угоду парламентскому большинству, а в интересах общества, утверждает Богдан. Также отпадет необходимость в люстрации людей, которые, по его мнению, защищали интересы государства.

Между тем напомним, что по данным журналистов «Схем», Богдан сам подпадает под люстрацию. В опубликованном журналистском расследовании также говорится, что в марте он тайно посещал КСУ, который уже четыре года решает судьбу закона об очищении власти.