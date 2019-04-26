«Среди нас много евнухов»: Матиос об «Укроборонпроме», воспитании Сытника и Холодницкого и ассенизации беды, фото — Фейсбук

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Ракурс

Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос сравнил Государственное бюро расследований с автомобилем Toyota Camry, который имеет двигатель и выхлопную трубу «Запорожца», а также назвал себя ассенизатором беды, работающим при любых условиях.

Об этом Матиос сказал в интервью Дмитрию Гордону.

О том, кто «слил» в СМИ материалы по делу «Укроборонпрома»

Военная прокуратура в свое время направила материалы в НАБУ. Придет время и я расскажу. Это будет мое частное мнение. Но суть преступления не в том, кто слил, а в том, что кто-то, имея документы, два года не расследовал дело.

Не знаю, знал президент ли об этих позорных фактах, но думаю, что для Порошенко было шоком посмоотреть программу Бигуса. Он уволил Гладковского, но общество хочет не увольнения, а скорого суда.

О евнухах и «Тойотах» с двигателем от «Запорожца»

Все знают, что я подавался на директора ГБР, я прошел. Но в результате политических перипетий господина Пашинского, государство избрало форму Camry (авто Toyota Camry), поставило туда двигатель «Запорожца» с выхлопной трубой, откуда валит черный дым. По аналогии ФБР должна быть не Camry с двигателем «Запорожца», который, извините, пе*дит и скорости нет, а должен быть военный Hummer, который едет и все знают, если он едет, то неотвратимость закона будет. В нашей стране есть много таких пустых Camry.

Нас всех наняло государство. В деле о Небесной сотне за пять лет немного в суд дошло. Когда государство поручает евнухам работу… Евнух не может родить, так же он работает в жизни. Того, кто не способен слово превратить в действие, я называю евнухами.

Об ассенизации беды

Я не изучал подробно социологических раскладок перед выборами президента — для этого есть обученные люди. И времени не было для этого, потому что кто-то должен работать. Если дворник перестанет работать, а в Бортничах (станция очистки под Киевом) кто-то не открутит кран, то страну зальет дерьмом.

Я в таком случае ассенизатор беды.

О протезах для Рады

Государство имеет тело, позвоночник, руки, но руки, которые не имеют инструментов — это культи. Нам основные протезы надо в Верховную Раду, причем не только для рук, но и для головы. Их надо туда ставить, потому что оттуда часто слышим только бла-бла-бла.

О Зеленском, Савченко, Сытнике и Холодницком

Президент Зеленский для Украины — это выбор народа. Хороший или плохой — увидим после первых действий.

Убежден, что Савченко совершила все признаки преступления, по крайней мере военная прокуратура собрала достаточно доказательств. Слово за судом.

Сытник и Холодницкий (главы НАБУ и САП) будут драться еще долго. Общество даст под… ника одному и другому, поскольку любого ребенка надо воспитывать, а воспитание — это не только гладить по голове. Общество должно заставить их работать.