«Серед нас багато євнухів»: Матіос про «Укроборонпром», виховання Ситника і Холодницького та асенізацію біди, фото — Фейсбук

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Ракурс

Головний військовий прокурор України Анатолій Матіос порівняв Державне бюро розслідувань із автомобілем Toyota Camry, що має двигун і вихлопну трубу «Запорожця», а також назвав себе асенізатором біди, який мусить працювати за будь-яких умов.

Про це Матіос сказав в інтерв’ю Дмитру Гордону.

Про те, хто «злив» у ЗМІ матеріали по справі «Укроборонпрому»

Військова прокуратура свого часу спрямувала матеріали до НАБУ. Настане час і я розкажу. Це буде моя приватна думка. Але суть злочину не в тому, хто злив, а в тому, що хтось, маючи документи, два роки не розслідував справу.

Не знаю, чи знав президент про ці ганебні факти, але думаю, що для Порошенка було шоком побачити програму Бігуса. Він звільнив Гладковського, але суспільство хоче не звільнення, а швидкого суду.

Про євнухів і «Тойоти» з двигуном від «Запорожця»

Всі знають, що я подавався на директора ДБР, я пройшов. Але внаслідок політичних перипетій пана Пашинського, держава обрала форму Camry (авто Toyota Camry), поставила туди двигун «Запорожця» з вихлопною трубою, звідки несеться чорний дим. За аналогом ФБР має бути не Camry з двигуном «Запорожця», який, вибачте, пер*ить і швидкості не має, а має бути військовий Hummer, який їде і всі знають, якщо він їде, то невідворотність закону буде. У нашій державі є багато таких пусто-порожніх Camry.

Нас усіх найняла держава. У справі про Небесну сотню за п’ять років небагато до суду дійшло. Коли держава доручає євнухам роботу… Євнух не може народити, так само він працює в житті. Того, хто неспроможний слово перетворити в дію, я називаю євнухами.

Про асенізацію біди

Я не вивчав докладно соціологічних розкладок перед виборами президента — для того є навчені люди. І час не було для цього, бо хтось має працювати. Якщо двірник перестане працювати, а в Бортничах (станція очистки поблизу Києва) хтось не відкрутить кран, то країну залл'є лайном.

Я в такому випадку асенізатор біди.

Про протези для Ради

Держава має тіло, хребет, руки, але руки, які не мають інструментів — це культі. Нам основні протези треба у Верховну Раду, причому не тільки для рук, але й для голови. Їх треба туди ставити, бо звідти часто чути тільки бла-бла-бла.

Про Зеленського, Савченко, Ситника і Холодницького

Президент Зеленський для України — це вибір народу. Добрий чи поганий — побачимо після перших дій.

Переконаний, що Савченко вчинила всі ознаки злочину, принаймні військова прокуратура зібрала достатньо доказів. Слово за судом.

Ситник і Холодницький (очільник НАБУ і САП) будуть чубитися ще довго. Суспільство дасть підс… ника одному і другому, оскільки будь яку дитину треба виховати, а виховання — це не тільки гладити по голові. Суспільство має змусити їх працювати.