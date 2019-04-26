Анатолій Матіос, фото: «Вікіпедія»

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Ракурс

На думку головного військового прокурора України Анатолія Матіоса, Україні потрібно перейняти досвід Ізраїлю в питанні вирішення проблем вибухів на військових складах.

Про це Матіос заявив в нещодавньому інтерв’ю журналістові Дмитру Гордону.

«Треба побудувати купол, — наголошує Матіос, ймовірно, маючи на увазі ізраїльську систему протиповітряного захисту „Залізний купол“. — Купол захисту, коли не прилетить ракета або ударний безпілотник, який розбомбить якийсь склад».

Крім того, за словами Матіоса, це дозволить вирішити наявну проблему, коли між штабелями артилерійських снарядів можна побачити свійську худобу.

За його словами, можливості для побудови такого «купола» є. Для прикладу він навів групу компаній, афільовану з народним депутатом Максимом Микитасем, котра отримала понад 2,5 млрд грн на будівництво військових бункерів і сховищ для артилерійських та інших озброєнь і боєприпасів.

«Так вони мільярд освоїли, вирубуючи кущі, — зазначає Матіос. — Тепер чекають інші 1,5 млрд».

Вирубати кущі чи навіть побудувати сітку-рабицю — це не створити купол, зазначає військовий прокурор.

«Військові склади — це ніби Бортничі. Всі розуміють, що військовий склад, це військовий склад, всі розуміють в Києві, в принципі, і за межами Києва, що Бортничі — це станція аерації, де переробляють лайно, вибачте, в воду й випускають її у мережу. Так от, Бортничі дуже часто створюють запах, неможливість жити. І от запах невіри у спроможність держави створити купол, а не вирубувати кущі, дає всі підстави суспільству не вірити мені як правоохоронцю», — зазначає Матіос.

На запитання, чи є причиною вибухів халатність, Матіос зауважив, що йдеться про комплекс причин:

«І халатність, і відсутність коштів, і непокарання тих, что наживається на цьому».

Особливо Матіос наголосив на останній причині, зауваживши, що прокуратура «доганяє потяг, який вже поїхав».

«А ми повинні … не допустити превентивно якихось тих чи інших речей», — наголошує прокурор.

За словами Матіоса, зараз цим має займатися Національне антикорупційне бюро, котре має відповідні повноваження.

«Займаються, не займаються, ніхто не чув», — зазначає військовий прокурор.

Однією з причин, чому досі не створено купол, Матіос назвав «ієзуїтство українського законодавства», котре не змінює Верховна Рада.

«Органи, які освоюють гроші, самі собі підзвітні, самі себе інспектують і перевіряють. Хто в себе знайде колоду в оці?» — наголошує прокурор.

За словами Матіоса, якщо його відомству нададуть відповідні повноваження, він гарантує, що за три місяці у цій сфері буде наведено порядок і замість вирубування кущів відбуватиметься будівництво «купола».

«Гроші будуть освоєні на те, на що призначені», — резюмує військовий прокурор.

Нагадаємо, восени минулого року Матіос повідомляв, що вибухи на військових складах в райцентрі Ічня Чернігівської області були здійснені за допомогою мобільного телефону.