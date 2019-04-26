Анатолий Матиос, фото: «Википедия»

https://racurs.ua/n121263-voennye-sklady-eto-kak-bortnichi-matios-rasskazal-pochemu-proishodyat-vzryvy-video.html

Ракурс

По мнению главного военного прокурора Украины Анатолия Матиос, Украине нужно перенять опыт Израиля в вопросе решения проблем взрывов на военных складах.

Об этом Матиос заявил в недавнем интервью журналисту Дмитрию Гордону.

«Надо построить купол, — отмечает Матиос, вероятно, имея в виду израильскую систему противовоздушной защиты „Железный купол“. — Купол защиты, когда не прилетит ракета или ударный беспилотник, который разбомбит какой-то склад».

Кроме того, по словам Матиоса, это позволит решить имеющуюся проблему, когда между штабелями артиллерийских снарядов можно увидеть домашний скот.

По его словам, возможности для построения такого «купола» есть. В качестве примера он привел группу компаний, аффилированную с народным депутатом Максимом Микитасем, которая получила более 2,5 млрд грн на строительство военных бункеров и хранилищ для артиллерийских и других вооружений и боеприпасов.

«Да они миллиард освоили, вырубая кусты, — отмечает Матиос. — Теперь ждут другие 1,5 млрд».

Вырубить кусты или даже построить сетку-рабицу — это не создать купол, отмечает военный прокурор.

«Военные склады — это как Бортничи. Все понимают, что военный склад, это военный склад, все понимают в Киеве, в принципе, и за пределами Киева, Бортничи — это станция аэрации, где перерабатывают дерьмо, извините, в воду и выпускают ее в сеть. Так вот, Бортничи очень часто создают запах, невозможность жить. И вот запах неверия в способность государства создать купол, а не вырубать кусты, дает все основания обществу не верить мне как правоохранителю», — отмечает Матиос.

На вопрос, является ли причиной взрывов халатность, Матиос отметил, что речь идет о комплексе причин:

«И халатность, и отсутствие средств, и ненаказание тех, что наживается на этом».

Особенно Матиос обратил внимание на последнюю причину, отметив, что прокуратура «догоняет поезд, который уже уехал».

«А мы должны … не допустить превентивно каких-то тех или иных вещей», — отмечает прокурор.

По словам Матиоса, сейчас этим должно заниматься Национальное антикоррупционное бюро, которое имеет соответствующие полномочия.

«Занимаются, не занимаются, никто не слышал», — отмечает военный прокурор.

Одной из причин, почему до сих пор не создан купол, Матиос назвал «иезуитство украинского законодательства», которое не меняет Верховная Рада.

«Органы, осваивающие деньги, сами себе подотчетны, сами себя проверяют. Кто у себя найдет бревно в глазу?» — отмечает прокурор.

По словам Матиоса, если его ведомству предоставят соответствующие полномочия, он гарантирует, что за три месяца в этой сфере будет наведен порядок и вместо вырубки кустов будет происходить строительство «купола».

«Деньги будут освоены на то, на что предназначены», — резюмирует военный прокурор.

Напомним, осенью прошлого года Матиос сообщал, что взрывы на военных складах в райцентре Ичня Черниговской области были осуществлены с помощью мобильного телефона.