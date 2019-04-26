Президент Зеленский: чем жил слуга народа до появления на политической арене

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Ракурс

Победитель выборов президента Владимир Зеленский вскоре будет делать свои первые шаги в большой политике. «Ракурс» решил поинтересоваться, чем раньше жил и занимался будущий лидер Украины.

Мини-биография Зеленского

Зеленский родом из промышленного города Кривой Рог Днепропетровской области. Родился 25 января 1978 года в еврейской семье, вместе с семьей четыре года прожил в Монголии. Учился в гимназии, получил грант на образование в Израиле, но отец не отпустил его на учебу.

Юридическое образование получил в местном Криворожском экономическом институте Киевского национального экономического университета имени Вадима Гетьмана. Там в студенческие годы увлекся КВНом. Это увлечение со временем переросло в работу. В 2003 году Зеленский оставил КВН. В это время он женился на авторе сценариев для команды Елене Кияшко, с которой встречался более семи лет. Сейчас они вместе воспитывают двоих детей — дочь Александру и сына Кирилла.

Впоследствии из команды КВН коллектив Зеленского трансформировался в «Студию Квартал-95», концерты которого транслировал ряд украинских телеканалов. Во времена президентства Януковича Зеленский успел поработать на должности генпродюсера телеканала «Интер», а в 2012 году вместе с «Кварталом95» перешел на «1+1», где работал в течение последних лет.

Появление в политике

В прошлом году, после успеха сериала «Слуга народа», в городах Украины начали появляться билборды с лозунгами «Президент — слуга народа, как ни крути». 28 июня шоумен обратился к Святославу Вакарчуку с просьбой объяснить позицию лидера «Океана Эльзы» относительно участия в предстоящих президентских выборах. В то время в СМИ обсуждалась возможность выдвижения Вакарчука кандидатом на пост главы государства.

Осенью Зеленский стал активнее общаться со своими сторонниками в соцсетях, инициируя различные флешмобы, публикуя видео своих спортивных разминок, поздравлений военным или жалоб на качество украинских дорог (одна из самых болезненных и самых обсуждаемых тем, которой отлично манипулируют политики-популисты).

В ноябре-декабре 2018 года, если верить официальной Facebook-странице Зеленского, шоумен также стал чаще участвовать в обсуждении различных политических тем. А в новогоднюю ночь телеканал «1+1» транслировал вместо традиционного выступления действующего президента Петра Порошенко обращение Зеленского к народу, в котором он и подтвердил свои планы побороться за пост главы государства.

«Я иду в президенты, потому что мне не все равно, в какой стране буду жить я и моя семья — жена, родители, дети. В какой стране будет жить каждый из нас. Мы сделали первый шаг, получили обратную связь от вас и огромную поддержку», — сообщается на сайте Зеленского.

Получив уверенную победу в первом и втором туре выборов Зеленский готовится к инаугурации, а его команда работает над формулированием первоочередных шагов, на которые ожидают сторонники нового президента. В это время «Ракурс» решил поинтересоваться, что беспокоило и чем занимался Зеленский до появления в политике, в частности в период 2014—2018 годов. Для этого мы проанализировали Facebook-страницу президента.

В виртуальных друзьях Зеленского всего 509 человек. Среди них есть представители украинского и российского шоу-бизнеса, коллеги с разных телеканалов, в том числе и «1+1», а также «ЗеКоманды». Вместе с ними, в друзьях Зеленского числятся олигарх и экс-нардеп от Партии регионов Александр Онищенко, экс-глава налоговой милиции и нардеп от «Батькивщины» Владислав Бухарев и нардеп-директор «Буковеля», экс-кандидат в президенты Александр Шевченко (которого связывают с олигархом Игорем Коломойским). Также недавно Зеленский «подружился» с экс-министром финансов в правительстве Гройсмана Александром Данилюком, который влился его команду.

В феврале 2014 года «Квартал» обнародовал фото с подписью «Мы за единую Украину».

О контактах в России

В августе 2014 года Зеленский отреагировал на новость о том, что он во время войны находился на территории России и скрывался от призыва в армию. Он заявил, что в мире развернулась полномасштабная информационная война, методы которой перешли все границы морали и логики.

«На днях в интернете была опубликована новость о том, что я пребываю на территории России, скрываясь от призыва в армию. Спешу разуверить недобросовестных авторов подобных „новостей“: сейчас я нахожусь в Киеве… В России я действительно был на съемках фильма „8 первых свиданий“, которые успешно завершились еще в начале июня», — резюмировал Зеленский.

Стоит отметить, что во время выступления на стадионных дебатах 19 апреля 2019 года Зеленский сказал, что «не был в России с начала войны». Однако в своем посте на Facebook, он говорил, что съемки в Москве завершились лишь в начале июня 2014 года.

О запрете въезда в Украину для братьев-артистов РФ

7 августа 2014 года Зеленский спрашивал у украинских политиков, кто они такие, чтобы запрещать въезд артистам на территорию той или иной страны. Он также предложил требовать «отставки министерства культуры» в случае ввода санкций против артистов РФ.

«Когда они запрещают въезд продуктам питания, еще могу понять… Но когда это мы стали овощами? Я лично нашего брата артиста таковым не считаю… Песни звучат на русском языке??? Так почему же кто-то решает за нас, кого нам слушать, кому к нам приезжать, на какие концерты нам ходить? Если это произойдет и эти безтактные санкции введутся… то мы, люди, прежде всего люди, а потом уже артисты должны требовать отставки министерства культуры… Ежели артист, является депутатом Думы или ВР — это другой вопрос, это уже не чистый артист, а полуполитик, к ним можно подойти с этим вопросом, но аккуратно», — писал 7 августа 2014 года Зеленский.

О помощи армии

Следует отметить, что шоумен упоминал о военнослужащих ВСУ, в частности о батальоне Кривбасс. К примеру, 27 августа 2014 года, он писал о том, что «пацаны в окружении и под обстрелом, ни помощи, ни техники, поддержки — ноль». По его словам, в то время украинцам «втирали красиво сформулированную новостную хрень и держали за лохов».

Также на странице Зеленского обнародованы фото с концертов и встреч с украинскими военными.

О конфликтах в шоу-бизнесе

Иногда Зеленскому приходилось ссориться с коллегами по шоу-бизнесу. Один из таких эпизодов произошел в июле 2014 года, когда директор музыкального телеканала М1 заявил, что после появления на центральном телевидении «Квартал95» эволюционировал в Петросяна-Задорнова.

А в 2015 году нардеп от «Самопомощи» Александр Опанасенко в шутку в комментариях написал: ждем Зеленского на выборах президента. Глядя из 2019 года можно сказать, что комментарий парламентария стал реальностью.

О скандальных шутках и МВФ

Также время от времени Владимиру Зеленского приходилось объясняться из-за скандальных, иногда обидных и неуместных шуток «Квартала95». Один из таких инцидентов произошел в сентябре 2016 года.

«Шутка, которая вызвала бурное обсуждение не имеет двух, трех смыслов. Суть проста этой репризы: достаточно брать кредиты за которые отвечать нашим детям, внукам и тем, кто будет жить после нас и нести ответственность за все те гадкие дела, которые творим мы… Это шутка о поступках наших вершителей», — говорил Зеленский.

Отметим, что в 2019 году Зеленский в вопросе тарифов все-таки предлагает провести консультации с МВФ. Напомним, в НБУ ожидают, что Украина получит в 2019 году два транша по программе МВФ (каждый — по 1,3 млрд долл.). А в декабре 2018 года МВФ обнародовал меморандум об экономической и финансовой политике Украины в рамках новой программы сотрудничества до 2020 года.

В свою очередь, Зеленский просил украинцев «не вестись на политическую херню, которую печатают продажные мелкие особи».

«Тот, кто называет продажной проституткой, просто поверхностный или марионетка в чьих-то пухленьких руках. Мы — квартал! Мы -патриоты!», — резюмировал лидер «Квартала95».

Об отмене 8 марта

Зеленский поздравлял всех женщин с 8 марта и говорил, что, даже если отменят этот праздник, он все равно останется.

Еще у Зеленского есть пес по кличке Петр. О своем домашнем животном он писал в мае 2017 года.

Также Зеленскому, видимо, еще в 2017 году не нравились методы организации визитов Петра Порошенко в регионы.

О запрете сериала «Сваты»

22 ноября 2017 года СБУ на три года запретила въезд в Украину гражданину РФ, одному из главных героев «Сваты» Федору Добронравову. Затем Госагентство по вопросам кино отменило госрегистрацию «Сватов». Владимир Зеленский записал видеообращение к СБУ.

«Сваты — это часть квартала. Вопрос: кто крутит наперстки? Вы сначала поборите свое кумовство, а потом будете бороться с нашими „Сватами“», — отметил Зеленский.

Напомним, в июне 2014 года в Таллинне актер Добронравов, находясь в нетрезвом состоянии, стал инициатором драки, в результате которой пострадали двое украинцев. Также он подписал письмо в поддержку действий Путина в Крыму и в Украине, посещал аннексированный полуостров.

О критике власти

В другом комментарии шоумен говорил о работе в «Квартале95».

«Я не сплю последние 15 лет. И каждую субботу квартал не спит. И каждую субботу мы говорили, то что думали. Всегда, всем власть имущим. Они приходят и уходят, а мы есть вместе с вами навсегда», — сказал в 2017 году Зеленский.

Сейчас украинцы смогут наблюдать за тем, как изменится «Квартал95» после того, как его лидер стал президентом Украины, и продолжит ли он, как и прежде, шутить над власть имущими.

Не был в шкуре забытых, думаю унизительно

В январе прошлого года Владимир Зеленский, принимая поздравления с 40-летним юбилеем, благодарил своих поклонников.

«Спасибо, что помните и мне не приходится о себе напоминать массово по средствам массовым. Не был в шкуре забытых, думаю унизительно. Спасибо, что обо мне такого мнения, что самому стыдно уже скурвиться. Спасибо, что верите и в душу при этом ни ногой. Не ждете ответов, а просто пишите приятности, не грузите, не умничаете и не требуете», — написал Зеленский.

Зеленский vs Вакарчук

Спустя несколько месяцев, Зеленский публично и в шуточной форме обратился к Святославу Вакарчуку с вопросом о том, будет ли он принимать участие в предстоящих президентских выборах. Тогда общество обсуждало возможность выдвижения лидера «Океана Эльзы» кандидатом на пост главы государства.

Вместе Вакарчука свой ответ на публикацию Зеленским видеообращения предоставил юмористический персонаж Петя Бампер. По мнению Бампера, «пианист, юморист и тракторист на посту президента развалят эту страну».

О борьбе с коррупцией

Также летом 2018 года Владимир Зеленский начал интересоваться достижениями премьера Армении Николы Пашиняна в борьбе с коррупцией.

«Завидно. Идея такая: если мы не можем сами так сделать у себя, давайте возьмем Пашиняна легионером… Только паспорт не давать, а то потом забирать…», — написал Зеленский.

О президентстве

А в октябре прошлого года столкнулся с реальностью политика, когда о нем начали говорить в неприличной форме.

«Лезут эти люди, ублаженные сладкими призами за свои укусы из всех медиащелей, лезут наперевес с говнометами, которые наполняют своими словечками и псевдомудростями… что президентство — это не роль в сериале. Может и не роль, но и не концерт во Дворце спорта», — резюмировал Зеленский.

Также в 2018 году он соглашался с тем, что человек должен быть порядочным и что это осуществимо в любых условиях при любой власти.

«Порядочность не предполагает героичности, она предполагает неучастие в подлости», — говорится в цитате, репост которой делал Зеленский.

В ближайшие годы у народа Украины будет возможность проверить, каким президентом станет Владимир Зеленский в реальности, а не на словах.