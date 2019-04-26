Президент Зеленський: чим жив слуга народу до появи у політиці

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Ракурс

Переможець виборів президента Володимир Зеленський незабаром робитиме свої перші кроки у великій політиці. «Ракурс» вирішив поцікавитися, чим раніше жив та переймався майбутній керманич України.

Міні-біографія Зеленського

Зеленський родом з промислового міста Кривий Ріг, що на Дніпропетровщині. Народився 25 січня 1978 року у єврейській родині, разом з сім'єю чотири роки прожив в Монголії. Вчився у гімназії, отримав грант на освіту в Ізраїлі, але батько його не відпустив на навчання.

Юридичну освіту здобув у місцевому Криворізькому економічному інституті Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана. Там у студентські роки захопився КВН, захоплення з часом переросло у роботу. У 2003 році Зеленський залишив КВН. У цей час він одружився з авторкою сценаріїв для команди Оленою Кияшко, з якою зустрічався понад сім років. Разом виховують двох дітей — доньку Олександру та сина Кирила.

Згодом із команди КВК колектив Зеленського трансформувався у «Студію Квартал-95», концерти якої транслювала низка українських телеканалів. У часи президентства Януковича Зеленський встиг спробувати реалізувати себе на посаді генпродюсера телеканалу «Інтер», а у 2012 році разом з «Кварталом» перейшов на «1+1», де працював впродовж останніх років.

Поява у політиці

Торік, після успіху серіалу «Слуга народу», у містах України почали з’являтися білборди з гаслами «Президент — слуга народу, як не крути». 28 червня шоумен звернувся до Святослава Вакарчука з проханням пояснити позицію лідера «Океану Ельзи» щодо участі у майбутніх президентських виборах. На той час у суспільстві широко обговорювалася можливість висування Вакарчука кандидатом на пост глави держави.

Восени Зеленський став активніше комунікувати зі своїми прихильниками у соцмережах, ініціюючи різні флешмоби, публікуючи відео своїх спортивних розминок, привітань військовим або скарг на якість українських доріг (одна з найболючіших та найбільш обговорюваних тем серед громадян, якою вдало маніпулюють політики-популісти).

У листопаді-грудні 2018 року, якщо вірити офіційній Facebook-сторінці Зеленського, шоумен також почав частіше долучатися до обговорення різних політичних тем. А в новорічну ніч телеканал «1+1» транслював замість традиційного виступу чинного президента Петра Порошенка звернення Зеленського до народу, в якому він і підтвердив свої наміри позмагатися за посаду глави держави.

«Я йду в президенти, тому що мені не все одно, у якій країні житимуть я і моя сім’я — дружина, батьки, діти. У якій країні житиме кожен з нас. Ми зробили перший крок, отримали зворотний зв’язок від вас і величезну підтримку», — повідомляється на сайті Зеленського.

Здобувши упевнену перемогу у першому та другому турі виборів Зеленський готується до інавгурації, а його команда працює над окресленням першочергових кроків, на які очікують прихильники нового президента. В цей час «Ракурс» вирішив поцікавитися, що турбувало і чим переймався Зеленський до появи в політиці, зокрема у період 2014−2018 років. Для цього ми проаналізували Facebook-сторінку президента.

У віртуальних друзях Зеленського всього 509 осіб. Серед них є представники українського та російського шоу-бізнесу, колеги з телеканалів, зокрема й «1+1», а також «ЗеКоманди». Разом з тим, у друзях значаться олігарх та екс-нардеп від Партії регіонів Олександр Онищенко, екс-начальник податкової міліції й нардеп від «Батьківщини» Владислав Бухарєв та нардеп-директор «Буковеля» й екс-кандидат у президенти Олександр Шевченко (якого пов’язують із олігархом Ігорем Коломойським). Також нещодавно Зеленський «подружився» з екс-міністром фінансів в уряді Гройсмана Олександром Данилюк, котрий влився його команду.

У лютому 2014 року після рострілу Небесної сотні та початку агресії Росії «Квартал» оприлюднив фото з підписом «Ми за єдину Україну».

Про контакти в Росії

У серпні 2014 року Зеленський відреагував на новину про те, що він під час війни перебував на території Росії і переховувався від призову в армію. Він заявив, що в світі розгорнулася повномасштабна інформаційна війна, методи якої перейшли всі рамки моралі і логіки.

«Днями в інтернеті була опублікована новина про те, що я перебуваю на території Росії, ховаючись від призову в армію. Поспішаю переконати несумлінних авторів подібних „новин“: зараз я перебуваю в Києві… У Росії я дійсно був на зйомках фільму „8 перших побачень“, які успішно завершилися ще на початку червня», — резюмував Зеленський.

Варто зауважити, що під час виступу на стадіонних дебатах 19 квітня 2019 року Зеленський сказав, що «не був у Росії з початку війни». Однак в своєму пості на Facebook, він говорив, що зйомки в Москві завершилися лише на початку червня 2014 року.

Про заборону в’їзду до України братів-артистів з РФ

7 серпня 2014 року Зеленський звертався до українських політиків із запитанням, хто вони такі, щоб забороняти в’їзд артистам на територію тієї чи іншої країни. Він також запропонував вимагати «відставки міністерства культури» в разі введення санкцій проти артистів, що підтримують агресію РФ.

«Коли вони забороняють в’їзд продуктам харчування, ще можу зрозуміти… Але коли це ми стали овочами? Я особисто нашого брата артиста таким не вважаю… Пісні звучать російською мовою ??? Так чому ж хтось вирішує за нас, кого нам слухати, кому до нас приїжджати, на які концерти нам ходити? Якщо це станеться і ці безтактні санкції запровадять… то ми, люди, перш за все люди, а потім вже артисти повинні вимагати відставки міністерства культури… Якщо артист, є депутатом Думи або ВР — це інше питання, це вже не суто артист, а напівполітик, до них можна підійти з цим питанням, але акуратно», — писав 7 серпня 2014 року Зеленський.

Про допомогу армії

Варто зауважити, що шоумен згадував про військовослужбовців ЗСУ, зокрема про батальйон Кривбас. Наприклад, 27 серпня 2014 року, він писав про те, що «хлопці в оточенні і під обстрілом, ані допомоги, ані техніки, підтримки — нуль». За його словами, в той час українцям «втирали красиво сформульовану новинну хрінь і тримали за лохів».

Також на сторінці Зеленського оприлюднені фото з концертів та зустрічей з українськими військовими.

Про конфлікти у шоу-бізнесі

Іноді Зеленському доводилося сваритися з колегами по шоу-бізнесу. Один з таких епізодів стався в липні 2014 року, коли директор музичного телеканалу М1 заявив, що після появи на центральному телебаченні «Квартал95» еволюціонував до рівня Петросяна-Задорнова.

А в 2015 році нардеп від «Самопомочі» Олександр Опанасенко жартома в коментарях написав: чекаємо Зеленського на виборах президента. Озираючись на це повідомлення з 2019 року можна сказати, що коментар парламентаря став реальністю.

Про скандальні жарти та МВФ

Час від часу Володимиру Зеленському доводилося виправдовуватися через скандальні, іноді образливі і недоречні жарти «Квартала95». Один з таких інцидентів стався у вересні 2016 року.

«Жарт, який викликав бурхливе обговорення не має двох, трьох сенсів. Суть цієї репризи проста: досить брати кредити за які відповідати нашим дітям, онукам і тим, хто буде жити після нас і нести відповідальність за всі ті бридкі справи, які творимо ми… Це жарт про вчинки наших вершителів», — говорив Зеленський.

Уточнимо, що у 2019 році Зеленський в питанні тарифів все-таки пропонує провести консультації з МВФ. Нагадаємо також, в НБУ очікують, що Україна отримає цьогоріч два транші за програмою МВФ (кожен — по 1,3 млрд дол.). А в грудні 2018 року МВФ оприлюднив меморандум про економічну і фінансову політику України в рамках нової програми, яка діятиме до 2020 року.

Також Зеленський просив українців «не вестися на політичну „х*рню“, яку друкують продажні дрібні особини».

«Той, хто називає продажною повією, просто поверхневий або маріонетка в чиїхось пухких руках. Ми — квартал! Ми — патріоти!», — резюмував лідер «Кварталу95».

Про скасування 8 березня

Зеленський, навпаки, вітав усіх жінок з 8 березня, і говорив, що навіть якщо скасують це свято, воно все-одно залишиться.

Ще у Зеленського є пес із кличкою Петро. Про домашню тваринку він писав в травні 2017 року.

Також Зеленському, ймовірно, ще у 2017 році не подобалися методи організації візитів Петра Порошенка в регіони.

Бурхлива реакція на заборону серіалу «Свати»

22 листопада 2017 року СБУ на три роки заборонила в’їзд в Україну громадянину РФ, одному з головних героїв «Свати» Федору Добронравову. Потім Держагентство з питань кіно скасувало держреєстрацію «Сватів». Володимир Зеленський записав відеозвернення до СБУ.

«Свати — це частина кварталу. Питання: хто крутить наперстки? Ви спочатку поборіть своє кумівство, а потім будете боротися з нашими „Сватами“», — зазначив Зеленський.

Нагадаємо, у червні 2014 року в Таллінні актор Добронравов, перебуваючи у нетверезому стані, став ініціатором бійки, внаслідок якої постраждали двоє українців. Також він підписав лист на підтримку дій Путіна у Криму та в Україні, відвідував анексований півострів.

Про критику влади

В іншому коментарі шоумен говорив про роботу в «Кварталі95».

«Я не сплю останні 15 років. І щосуботи квартал не спить. І щосуботи ми говорили те, що думали. Завжди, всім можновладцям. Вони приходять і йдуть, а ми є разом з вами назавжди», — заявляв у 2017 році Зеленський.

Зараз українці зможуть перевірити, чи зміниться «Квартал95» після того, як його лідер став президентом України, і чи продовжить він, як і раніше, жартувати над можновладцями.

Не був у шкірі забутих, думаю це принизливо

У січні минулого року Володимир Зеленський, приймаючи вітання з 40-річним ювілеєм, дякував своїм шанувальникам.

«Спасибі, що пам’ятаєте і мені не доводиться про себе нагадувати масово залучаючи засоби масові. Не був у шкірі забутих, думаю це принизливо. Спасибі, що про мене такої думки, що самому вже соромно скурвитися. Спасибі, що вірите і в душу при цьому ні ногою. Не чекаєте відповідей, а просто пишете приємності, що не „грузите“, що не мудруєте і не вимагаєте», — написав Зеленський.

Зеленський vs Вакарчук

Ще за кілька місяців, Зеленський публічно і в жартівливій формі звернувся до Святослава Вакарчука з питанням щодо того, чи планує співак брати участь у майбутніх президентських виборах. Тоді у ЗМІ обговорювалась можливість висунення лідера «Океану Ельзи» кандидатом на пост глави держави.

Однак замість Вакарчука свою відповідь на публікацію Зеленським відеозвернення оприлюднив гумористичний персонаж Петя Бампер. На думку Бампера, «піаніст, гуморист і тракторист на посаді президента розвалять цю країну».

Про боротьбу з корупцією

Також влітку 2018 року Володимира Зеленський почав цікавитися досягненнями прем'єра Вірменії Миколи Пашиняна у боротьбі з корупцією.

«Заздрісно. Ідея така: якщо ми не можемо самі так зробити у себе, давайте візьмемо Пашиняна легіонером… Тільки паспорт не давати, а то потім забирати…», — написав Зеленський.

Про президентство

А торік у жовтні Зеленський зіштовхнувся з реальністю політика, коли про нього почали говорити у непристойній формі.

«Лізуть ці люди, задоволені солодкими призами за свої укуси з усіх медіащілин, лізуть наввипередки з гівнометами, які наповнюють своїми слівцями і псевдомудрістю… що президентство — це не роль в серіалі. Може і не роль, але і не концерт у Палаці спорту», — резюмував Зеленський.

Також у 2018 році він погоджувався з тим, що людина повинна бути порядною і що порядним можна бути у будь-яких умовах при будь-якій владі.

«Порядність не передбачає героїзму, вона передбачає неучасть в підлості», — йдеться в цитаті, репост якої робив Зеленський.

Найближчими роками народ України матиме можливість перевірити, яким президентом стане Володимир Зеленський насправді, а не на словах.