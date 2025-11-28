Володимир Зеленський не підпише документи про відмову від територій України, заявив Андрій Єрмак. Фото:

Україна не відмовиться від своїх територій заради миру з Росією.

Президент України Володимир Зеленський не підпише жодного документу, який передбачає відмову України від будь-якої частини її території. Про це керівник Офісу президента України Андрій Єрмак заявив в інтерв’ю виданню The Atlantic.

Поки Зеленський президент, ніхто не повинен розраховувати на те, що ми відмовимося від території. Він не підпише угоду про відмову від території, — наголосив він.

За словами посадовця, Конституція України це забороняє. Сам тому, «ніхто не може цього зробити, якщо не хоче йти проти Конституції України та українського народу».

Єрмак відзначив, що на наступному етапі переговорів Зеленський планує провести червону лінію у питанні відмови від українських територій, тимчасово окупованих Росією.

Зараз ми можемо реально говорити тільки про визначення лінії зіткнення. Це те, що ми мусимо зробити, — зазначив керівник ОП.

Нагадаємо, напередодні президент Володимир Зеленський у вечірньому звернення заявив, що українська та американські делегації на цьому тижні продовжать наближати пункти «до такої форми, яка виведе на дорогу до миру й гарантій безпеки». Глава держави наголосив, що українська команда буде добре підготовлена та налаштована на предметну роботу.

Джерело: The Atlantic