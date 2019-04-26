Андрій Богдан: У нас є намір змусити Конституційний суд ухвалювати рішення

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Команда Зеленського вважає, що Конституційний суд України наразі не виконує своїх функцій, і збирається змусити його працювати.

Серед імовірних методів досягнення цієї мети Андрій Богдан, соратник переможця президентських виборів Володимира Зеленського й адвокат олігарха Ігоря Коломойського, назвав вмовляння, перезавантаження й оцінку правоохоронними органами діяльності КСУ. Про це юрист розповів в інтерв’ю «Українській правді».

«У нас є наміри заставити Конституційний суд приймати рішення. Які він буде приймати рішення, ми не знаємо і впливати не збираємося», — заявив Богдан.

Він назвав КСУ «запобіжником незаконних діянь Верховної Ради», який має спрацьовувати, щойно парламент вдається до таких дій.

За словами Богдана, Конституційний суд не працював в Україні ще з часів президентства Леоніда Кучми.

«Він (КСУ — ред.) виносив два рішення на рік і вони завжди були якісь кон’юнктурні», — зазначив адвокат.

Щойно КСУ запрацює, українцям не треба буде «збирати Майдани через закони 16 січня», а закони про вибори ухвалюватимуться не на догоду парламентській більшості, а в інтересах суспільства, стверджує Богдан. Також зникне необхідність у люстрації осіб, які, на його думку, захищали інтереси держави.

Між тим нагадаємо, що за даними журналістів «Схем», Богдан сам підпадає під люстрацію. В опублікованому журналістському розслідуванні також ідеться про те, що в березні він таємно відвідував КСУ, який вже чотири роки вирішує долю закону про очищення влади.