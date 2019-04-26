Среди задержанных пятеро полковников, фото: Báo Mới

https://racurs.ua/n121266-v-turcii-zaderjali-210-voennoslujaschih-po-podozreniu-v-svyazyah-s-dvijeniem-feto.html

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В крупнейшем городе Турции Стамбуле правоохранители проводят операцию по задержанию 210 военнослужащих по подозрению в причастности к оппозиционному движению последователей писателя Фетхуллаха Гюлена FETO, которого власти страны обвиняют в причастности к попытке осуществления военного переворота в 2016 году.

Эти военнослужащие находятся на действительной военной службе, сообщает издание CNN Turk.

Среди них пятеро полковников, семь подполковников, 14 майоров, 33 капитана и 102 военнослужащих из старшинского состава.

В ночь с 15 на 16 июля 2016 года в Турции была осуществлена неудачная попытка военного переворота. В результате инцидента погибли 240 человек, еще более двух тысяч были ранены.

Напомним, осенью прошлого года в Турции суд более чем на десять лет отправил за решетку брата Фетхуллаха Гюлена. Кутбеттина Гюлена задержали в октябре 2016 года. Его обвиняют в принадлежности к террористической организации. На момент задержания он работал в издательском доме в Измире, связанному с холдингом, который фигурировал в расследовании по FETO.