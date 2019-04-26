Взрыв на шахте в так называемой ЛНР унес жизни трех горняков. Фото: Reuters

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Взрыв на шахте «Схидкарбон» в Лутугинском районе Луганской области прогремел 25 апреля.

ЧП произошло на территории, которую контролируют боевики так называемой Луганской народной республики. Предварительно установлено, что на шахте взорвался метан. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителей оккупационной власти ЛНР.

После взрыва под землей остались заблокированы 17 шахтеров. Сначала спасатели смогли достать из-под земли тела двух погибших, сегодня утром на поверхность подняли тело третьего горняка. Еще 14 горняков пропали без вести, их судьба пока неизвестна.

Глава луганских боевиков Леонид Пасечник заявил, что «взял ситуацию под личный контроль». На место чрезвычайного происшествия оккупанты вызвали подразделения Министерства по чрезвычайным ситуациям России. На месте аварии работает пять звеньев спасателей. Проводятся дегазация и крепления породы, что отвалилась в результате взрыва.

Как известно, «Схидкарбон» расположен на территории поселка Юрьевка Лутугинского района. После начала боевых действий на Донбассе шахта прекратила свою работу, но в прошлом году оккупанты начали активно добывать ресурсы с украинской земли. Сепаратисты доставляли уголь с этого предприятия на металлургические предприятия, действующие в ОРДЛО.

Напомним, 21 декабря 2018 произошел взрыв метана на угольной шахте, которая расположена на северо-востоке Чехии. Жертвами чрезвычайного происшествия стали 13 человек.