Вибух на шахті в так званій ЛНР забрав життя трьох гірників. Фото: Reuters

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Вибух на шахті «Східкарбон» у Лутугінському районі Луганської області прогримів 25 квітня.

Надзвичайна подія сталася на території, яку контролюють бойовики так званої Луганської народної республіки. Попередньо встановлено, що на шахті вибухнув метан. Про це повідомляє ТАСС із посиланням на представників окупаційної влади ЛНР.

Після вибуху під землею залишилися заблокованими 17 шахтарів. Спершу рятувальники дістали з-під землі тіла двох загиблих, сьогодні вранці на поверхню підняли тіло третього гірника. Ще 14 гірників зникли безвісти, їхня доля поки невідома.

Очільник луганських бойовиків Леонід Пасічник заявив, що «взяв ситуацію під особистий контроль». На місце надзвичайної події окупанти визвали підрозділи Міністерства з надзвичайних ситуацій Росії. На місці аварії працює п’ять ланок рятувальників. Проводяться дегазація і кріплення породи, що відвалилася внаслідок вибуху.

Як відомо, «Східкарбон» розташоване на території селища Юр’ївка Лутугинського району. Після початку бойових дій на Донбасі шахта припинила свою роботу, але минулоріч окупанти почали активно видобувати ресурси з української землі. Сепаратисти доставляли вугілля з цього підприємства на металургійні підприємства, що діють в ОРДЛО.

Нагадаємо, 21 грудня 2018 стався вибух метану на державній шахті, яка розташована на північному сході Чехії. Жертвами надзвичайної події стали 13 осіб.