Серед затриманих п’ятеро полковників, фото: Báo Mới

https://racurs.ua/ua/n121266-u-turechchyni-zatrymaly-210-viyskovoslujbovciv-za-pidozrou-u-zv-yazkah-z-ruhom-feto.html

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У найбільшому місті Туреччини Стамбулі правоохоронці здійснюють операцію із затримання 210 військовослужбовців за підозрою у причетності до опозиційного руху послідовників письменника Фетхуллаха Гюлена FETO, котрого влада країни звинувачує у причетності до спроби здійснення військового перевороту у 2016 році.

Ці військовослужбовці перебувають на дійсній військовій службі, повідомляє видання CNN Turk.

Серед них п’ятеро полковників, семеро підполковників, 14 майорів, 33 капітани і 102 військовослужбовці зі старшинського складу.

У ніч з 15 на 16 липня 2016 року в Туреччині була здійснена невдала спроба військового перевороту. Внаслідок інциденту загинули 240 осіб, ще понад дві тисячі були поранені.

Нагадаємо, восени минулого року в Туреччині суд на понад десять років ув’язнив брата Фетхуллаха Гюлена. Кутбеттіна Гюлена затримали в жовтні 2016 року. Його звинувачують у приналежності до терористичної організації. На момент затримання він працював у видавничому домі в Ізмірі, пов’язаному з холдингом, який фігурував у розслідуванні щодо FETO.