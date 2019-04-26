Граната взорвалась в Одесской области. Фото: Нацполиция

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Взрыв гранаты произошел в одном из многоэтажных домов города Измаил Одесской области.

В результате вооруженного инцидента телесные повреждения получил 57-летний владелец дома. Его в состоянии алкогольного опьянения госпитализировали в больницу. Об этом 26 апреля сообщила пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Одесской области.

На месте работают специалисты взрывотехнического управления, место происшествия охраняют полицейские. Также силовиками принимаются меры безопасности для других жильцов дома. Эксперты установили, что в квартире взорвалась граната Ф-1, изъяли осколки, фрагменты и части гранаты.

Следователи Измаильского отдела полиции начато уголовное производство, предусмотренное ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. Сейчас правоохранители устанавливают, где потерпевший сумел достать боевую гранату.

Напомним, в марте в результате взрыва гранаты в частном доме в городе Чугуеве Харьковской области ранения получили мужчина и женщина. Установлено, что оба вместе употребляли алкоголь и во время застолья сын продемонстрировал матери гранату. Он по неосторожности уронил боеприпас на пол, раздался взрыв.