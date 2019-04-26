Кабмин, Верховная Рада, вокзалы и аэропорты: в Киеве «заминировали» ряд объектов

В столице «заминировали» ряд ключевых объектов, фото: mil.ru

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Правоохранители получили анонимный телефонный звонок, который сообщил о заминировании ряда ключевых объектов столицы.

Звонок поступил сегодня в 9.10. Об этом сообщает издание «Информатор».

Среди «заминированных» объектов — центральный автовокзал, железнодорожные вокзалы «Центральный», «Южный» и «Дарницкий», аэропорт «Жуляны», а также здания Кабинета Министров и Верховной Рады.

Сейчас правоохранители проверяют указанные объекты, людей из них эвакуируют.

По информации источников издания NewsOne в правоохранительных органах, сообщение о заминировании поступило около 9.00 на электронную почту. Также «заминирован» аэропорт «Борисполь».

Стоит добавить, что сообщение о минировании аэропорта «Жуляны» поступало также вчера в 11.30. В результате были эвакуированы пассажиры и сотрудники аэропорта из здания терминала.

Напомним, 21 апреля, в день голосования во втором туре президентских выборов в Украине, в полицию поступило очень большое количество сообщений о якобы заминировании общественных мест, где находилось большое количество людей. По информации правоохранителей, эти сообщения поступали с временно оккупированных территорий.