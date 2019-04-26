Богдан про участь Коломойського в доборі кадрів: Нащо ви ставите дурне питання

https://racurs.ua/ua/n121271-bogdan-pro-uchast-kolomoyskogo-v-dobori-kadriv-nascho-vy-stavyte-durne-pytannya.html

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Олігарх Ігор Коломойський не братиме участі в доборі кадрів до команди майбутнього президента Володимира Зеленского, стверджує його адвокат Андрій Богдан.

Юрист назвав «дурним» запитання про те, чи буде залучено Коломойського до формування команди «Зе» та Адміністрації президента (АП), яке прозвучало під час інтерв’ю «Українській правді».

«Нащо ви ставите дурне питання? Це, як ті львівські АТОшники, які ставили Зеленському питання: „а чий Крим“. Це вже, коли немає що питати, давайте я буду питати дурні речі. Чий Крим — український. Звичайно, не буде», — заявив Богдан.

На інше запитання про те, чи може він очолити АП, адвокат відповів, що його часто про це питають, але лише «життя покаже».

«Я не зможу йому відмовити, якщо він мені запропонує цю посаду. Поки що я цієї пропозиції не отримав», — уточнив Богдан.

Нагадаємо, за даними журналістів програми «Схеми», Богдан підпадає під люстрацію. При цьому він таємно відвідував Конституційний суд України (КСУ), який вже кілька років вирішує долю закону про очищення влади.