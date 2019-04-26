Скупчення кораблів в Керченській протоці. Фото: Крим.Реалії

https://racurs.ua/ua/n121272-u-kerchenskiy-protoci-utvorylysya-chergy-suden-foto-video-karta.html

Ракурс

В Азовському морі та в Керченській протоці у п’ятницю, 26 квітня, утворилася велика черга суден, які очікують дозволу пройти через Керч-Єнікальський канал.

На підході до Керченської протоки зафіксовані суховантажі і танкери під прапорами України, Панами, Маршаллових островів, Танзанії, Белізу, Російської Федерації. Про це свідчать дані на сайті Marine Traffic станом на 11.15 26 квітня.

За інформацією видання «Крим.Реалії», протягом минулої доби в Керчі об'єктивних причин для перекриття проходу Керч-Єнікальським каналом не було, оскільки погода була хорошою. Не дивлячись на це, танкери, балкери і суховантажі стояли приблизно в півмилі від Керченського мосту. Згодом судна перемістилися в бік Чорного моря.

Керівник Державної прикордонної служби України Петро Цигикал вже заявив, що Російська Федерація створює «штучні черги» кораблів у Керченській протоці. Російські силовики проводять посилений огляд суден, які прямують в українські порти.

«Практично немає таких, які б не оглядали — особливо, які йдуть в Україну. Створюється штучна черга і наші судна оглядають набагато довше і пропускають останніми», — зазначив він в ефірі телеканалу UA: TV.

Нагадаємо, Північноатлантичний альянс готує пакет заходів, спрямованих на стримування Росії в Чорноморському басейні. Очікується, що НАТО спрямує до Чорного моря більшу кількість кораблів для забезпечення проходження українських суден через Керченську протоку.