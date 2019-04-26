Гройсман та Зеленський провели неформальну зустріч. Фото: ТАСС

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Ракурс

Переможець другого туру виборів президента Володимир Зеленський та прем'єр-міністр України Володимир Зеленський 24 квітня провели неформальну зустріч.

Зустріч політиків начебто відбулася в офісі творчого об'єднання «Студія Квартал 95» у Києві. Про що розмовляв Зеленський та Гройсман невідомо, але в обох начебто склалося хороше враження одне про одного. Про це 26 квітня повідомила «Українська правда» із посиланням на джерела.

Чинний очільник Кабінету міністрів після зустрічі з переможцем виборів президента заявив серед свого оточення, що Зеленський «абсолютно нормальна людина».

Раніше повідомлялося, що Володимир Зеленський переміг у другому турі президентських виборів. Центральна виборча комісія 23 квітня опрацювала 100% протоколів із територіальних округів. Зеленський випередив Петра Порошенка зі значним відривом — 73.22% проти 24.45%. Таким чином переможець другого туру на 48,77% набрав більше голосів чинного президента.

Нагадаємо, прем'єр-міністр України Володимир Гройсман заявив, що планує піти з команди чинного президента Петра Порошенка. Нинішній очільник Кабміну планує сформувати власну політичну силу для участі у виборах до Верховної Ради, які заплановані на осінь 2019 року. Раніше Гройсман заявляв, що вибори президента в Україні пройшли у відповідності до найвищих демократичних стандартів.