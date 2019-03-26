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Смартфони P30 та P30 Pro від «Хуавей». Фото: 4pda

Huawei презентувала в Парижі флагманські смартфони P30 та P30 Pro (ВІДЕО)

26 бер 2019, 19:34
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Компанія Huawei, яка є одним із лідерів-виробників смартфонів, презентувала в Парижі флагмани P30 та P30 Pro.

Модель P30 отримала екран типу AMOLED з діагоналлю 6,1 дюйми та роздільною здатністю 1080×2340 пікселів. Телефон оснастили акумулятором ємністю 3650 mAh, потрійною основною камерою роздільною здатністю 40, 16 і 8 Мп. Старша модель має чотири основні камери. Зробити чудові фото вночі допоможе двокольоровий світлодіодний спалах, швидкий фазовий автофокус PDAF, лазерний помічник та система оптичної стабілізації зображення. Фронтальна камера у смартфонах однакова й має роздільну здатність 32 Мп. Про це 26 березня повідомляє ITC.ua

Фахівці «Хуавей» облаштували в екрані дактилоскопічний датчик відбитків пальців, телефони отримали ступінь захисту IP68. На жаль, лише старша модель отримала технологію швидкої зарядки Huawei SuperCharge 2.0 потужністю 40 Вт. Обидва телефони оснащені портами USB-C, технологією NFC, дводіапазонним GPS та Bluetooth 5.

Модель Huawei P30 на українському ринку продаватиметься у варіанті з 6 Гб оперативної пам’яті та 128 Гб вбудованої флеш-пам'яті. Орієнтовно ціна смартфона складатиме 23 тис. грн.

Нагадаємо, китайська компанія Xiaomi представила ігровий смартфон Black Shark з процесором Qualcomm Snapdragon 855 та 6 або 12 гігабайтами оперативної пам’яті.


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