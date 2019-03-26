Смартфоны P30 и P30 Pro от «Хуавей». Фото: 4pda

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Ракурс

Компания Huawei, которая является одним из лидеров-производителей смартфонов, презентовала в Париже флагманы P30 и P30 Pro.

Модель P30 получила экран типа AMOLED с диагональю 6,1 дюйма и разрешением 1080×2340 пикселей. Телефон оснастили аккумулятором емкостью 3650 mAh, тройной основной камерой разрешением 40, 16 и 8 Мп. Старшая модель имеет четыре основные камеры. Сделать превосходные фото ночью поможет двухцветная светодиодная вспышка, быстрый фазовый автофокус PDAF, лазерный помощник и система оптической стабилизации изображения. Фронтальная камера в смартфонах одинаковая и имеет разрешение 32 Мп. Об этом 26 марта сообщает ITC.ua

Специалисты «Хуавей» обустроили в экране дактилоскопический датчик отпечатков пальцев, телефоны получили степень защиты IP68. К сожалению, только старшая модель получила технологию быстрой зарядки Huawei SuperCharge 2.0 мощностью 40 Вт. Оба телефона оснащены портами USB-C, технологией NFC, двухдиапазонным GPS и Bluetooth 5.

Модель Huawei P30 на украинском рынке будет продаваться в варианте с 6 Гб оперативной памяти и 128 Гб встроенной флеш-памяти. Ориентировочно цена смартфона составит 23 тыс. грн.

Напомним, китайская компания Xiaomi представила игровой смартфон Black Shark с процессором Qualcomm Snapdragon 855 и 6 или 12 гигабайтами оперативной памяти.