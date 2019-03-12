В Нидерландах разработали банковскую карту со сканером отпечатков пальцев. Фото: the verge

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Racurs.ua

В Нидерландах компания Gemalto разработала дебетовую карту с биометрической защитой. Встроенный сканер отпечатков пальцев обеспечит безопасное использование терминалов без введения пароля.

Новую безопасную карту начнут тестировать уже в следующем месяце. Британский банк Natwest раздаст своим клиентам 200 карт со встроенным сканером. С его помощью британцы смогут осуществлять бесконтактные платежи без ввода PIN-кода. При использовании уникальной карточки с отпечатком пальца у пользователей банка не будет срабатывать стандартный лимит в размере 30 фунтов. Об этом сообщает naked-science, ссылаясь на издание the verge.

Представители компании Gemalto, которая специализируется на цифровой безопасности, уверяют, что отпечаток пальца будет храниться исключительно на карте, так что украсть его из базы данных банка будет невозможно.

Обмануть карточку получится только в том случае, если вор сможет сымитировать отпечаток пальца владельца. Такой подход гораздо безопаснее обычных карт. Представители компании полагают, что со временем для регистрации отпечатков клиенты смогут использовать свой смартфон.

Испытания кредитных карт на биометрической аутентификации проводили с 2015 года, но технологию не приняли.