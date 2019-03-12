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НАБУ проводит внутреннее расследование, фото: Valentyn Ogirenko

Коррупция в оборонной сфере: НАБУ начало внутреннее расследование (ВИДЕО)

12 мар 2019, 19:10
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Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) начало внутреннее расследование в связи с обнародованной изданием bihus.info информацией о возможных неправомерных действиях сотрудников бюро.

Об этом сообщает пресс-служба НАБУ на своей странице в социальной сети Фейсбук.

Отмечается, что внутреннее расследование началось еще до выхода последнего видео bihus.info из цикла о коррупции в оборонном секторе, в котором рассказывалось о закрытии дел сотрудниками правоохранительных органов, включая и НАБУ, за взятки.

По словам директора НАБУ Артема Сытника, выводы расследования будут предъявлены дисциплинарной комиссии, если будут выявлены основания для привлечения к ответственности сотрудников возглавляемого им ведомства.

Также в НАБУ уверяют, что будут способствовать следователям Государственного бюро расследований (ГБР), которые в связи озвученными журналистами материалами начали соответствующее расследование.

Сытник также отмечает, что Евгений Шевченко — один из фигурантов журналистского материала, упоминавшийся журналистами как сотрудник НАБУ, им не является. Он лицо, которое давало согласие на конфиденциальное сотрудничество с НАБУ по отдельным делам. По словам Сытника, такой вариант сотрудничества осуществляется в пределах, предусмотренных законодательством.

Напомним, вчера издание bihus.info опубликовало видео, в котором утверждается, что работники всех правоохранительных ведомств за взятки «сливали» дела против компании «Оптимумспецдеталь».

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Источник: Ракурс


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