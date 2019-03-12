Пьяного таксиста трижды за вечер останавливали патрульные в Ровно

https://racurs.ua/n119304-pyanogo-taksista-trijdy-za-vecher-ostanavlivali-patrulnye-v-rovno-video.html

Racurs.ua

Пьяного таксиста трижды за вечер останавливали патрульные в Ровно. Когда остановили в третий раз, водитель отказался дуть в драгер.

Впервые о нетрезвом таксисте копам сообщили прохожие, рассказывает 12 марта ТСН. Полиция обнаружила в его крови содержание алкоголя, превышающее норму в 15 раз. Таксиста отпустили, но составили админпротокол и он обязался не садиться за руль.

Второй раз в этот вечер нетрезвого водителя через два часа поймал уже другой патруль. Драгер показал максимальную отметку — пять промилле. Таксисту выписали еще один админпротокол и предупреждение.

Через три часа произошла третья за вечер встреча патрульных и пьяного таксиста. На этот раз дуть в драгер тот отказался и полицейские, кроме того, что выписали на таксиста третий протокол, не пустили его к автомобилю.

Командир батальона патрульной полиции Ровно Андрей Лисничук объяснил, что во всех трех случаях остановки таксист не нарушал правила дорожного движения. Поэтому копы не имели права забрать автомобиль на штрафплощадку, поскольку в таком случае они превысили бы свои полномочия.

Ранее «Ракурс» сообщал, что пьяный водитель травмировал трех малолетних детей в ДТП на Киевщине.