Пьяного таксиста трижды за вечер останавливали патрульные в Ровно (ВИДЕО)https://racurs.ua/n119304-pyanogo-taksista-trijdy-za-vecher-ostanavlivali-patrulnye-v-rovno-video.htmlRacurs.ua
Пьяного таксиста трижды за вечер останавливали патрульные в Ровно. Когда остановили в третий раз, водитель отказался дуть в драгер.
Впервые о нетрезвом таксисте копам сообщили прохожие, рассказывает 12 марта ТСН. Полиция обнаружила в его крови содержание алкоголя, превышающее норму в 15 раз. Таксиста отпустили, но составили админпротокол и он обязался не садиться за руль.
Второй раз в этот вечер нетрезвого водителя через два часа поймал уже другой патруль. Драгер показал максимальную отметку — пять промилле. Таксисту выписали еще один админпротокол и предупреждение.
Через три часа произошла третья за вечер встреча патрульных и пьяного таксиста. На этот раз дуть в драгер тот отказался и полицейские, кроме того, что выписали на таксиста третий протокол, не пустили его к автомобилю.
Командир батальона патрульной полиции Ровно Андрей Лисничук объяснил, что во всех трех случаях остановки таксист не нарушал правила дорожного движения. Поэтому копы не имели права забрать автомобиль на штрафплощадку, поскольку в таком случае они превысили бы свои полномочия.
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