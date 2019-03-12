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Американка выиграла в лотерею 150 тыс. долл., угадав числа в 30 билетах

Американка выиграла в лотерею 150 тыс. долл., угадав числа в 30-ти билетах подряд (ФОТО)

12 мар 2019, 18:26
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Американка выиграла за день в лотерею 150 тыс. долл., угадав числа в 30 билетах подряд. Сенсационный случай произошел в Ричмонде, штат Вирджиния. Дебора Браун приобрела за один день 30 лотерейных билетов и все они оказались выигрышными, сообщил сайт вирджинской лотереи Valottery.

Браун рассказала, что в тот день во всех билетах ей попадало сочетание цифр 1−0−3−1. Она доверилась интуиции и приобрела 20 лотерей Pick 4. Затем пошла в другой магазин и купила там еще 10 билетов.

Американка выиграла в лотерею 150 тыс. долл., угадав числа в 30 билетах

Цена лотерейки составляла один доллар, а максимальный приз 5 тыс. долл. Браун инвестировала 30 долл. и выиграла 150 тыс.

По словам счастливицы, она едва не потеряла сознание, когда пришла за выигрышем. В лотерее Вирджинии считают, что шанс угадать правильную последовательность в ее случае был равен 1 к 10 тыс.

Женщина пока не знает, на что потратит выигранные деньги. «Возможно, деньги пойдут на ремонт дома», — сказала Браун.

Американка выиграла в лотерею 150 тыс. долл., угадав числа в 30 билетах

Источник: Ракурс


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