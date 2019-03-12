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Ракурс
СБУ блокировала деятельность масштабного международного наркосиндиката, фото: Zaxid.net

В Киеве задержали председателя международного наркосиндиката

12 мар 2019, 18:23
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В Киеве сегодня правоохранители задержали руководителя крупнейшей за последнее десятилетие международной сети торговли наркотиками через интернет.

Сеть создал гражданин Израиля, наркотики и психотропные вещества он оптовыми партиями продавал через интерент-канал в одном из социальных мессенджеров, сообщает пресс-центр СБУ.

С тех пор бизнес значительно вырос и охватил страны Ближнего Востока, Европейского Союза, Южной и Северной Америки, Азии и Африки. Соответствующие «торговые площадки» появились и в других социальных сетях. Всего к преступной схеме были причастны более 13 тыс. человек в разных странах — контрабандисты, дилеры, администраторы групп в социальных сетях.

В столицу Украины глава этого наркокартеля прибыл для налаживания связей с представителями местного криминалитета.

Сейчас задержанный передан Нацполиции, его экстрадируют в страну происхождения.

Напомним, недавно в Харькове ликвидировали интернет-магазин, который торговал наркотиками через «закладки». К преступной деятельности были причастны семь человек.

Источник: Ракурс


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