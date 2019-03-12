СБУ блокировала деятельность масштабного международного наркосиндиката, фото: Zaxid.net

https://racurs.ua/n119302-v-kieve-zaderjali-predsedatelya-mejdunarodnogo-narkosindikata.html

Racurs.ua

В Киеве сегодня правоохранители задержали руководителя крупнейшей за последнее десятилетие международной сети торговли наркотиками через интернет.

Сеть создал гражданин Израиля, наркотики и психотропные вещества он оптовыми партиями продавал через интерент-канал в одном из социальных мессенджеров, сообщает пресс-центр СБУ.

С тех пор бизнес значительно вырос и охватил страны Ближнего Востока, Европейского Союза, Южной и Северной Америки, Азии и Африки. Соответствующие «торговые площадки» появились и в других социальных сетях. Всего к преступной схеме были причастны более 13 тыс. человек в разных странах — контрабандисты, дилеры, администраторы групп в социальных сетях.

В столицу Украины глава этого наркокартеля прибыл для налаживания связей с представителями местного криминалитета.

Сейчас задержанный передан Нацполиции, его экстрадируют в страну происхождения.

Напомним, недавно в Харькове ликвидировали интернет-магазин, который торговал наркотиками через «закладки». К преступной деятельности были причастны семь человек.