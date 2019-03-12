Украина и Вселенский патриархат подписали соглашение о взаимодействии, фото: «Радіо Свобода»

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Администрация президента обнародовала текст соглашения о взаимодействии и сотрудничестве между Украиной и Вселенским патриархатом.

Соответствующий документ датирован 3 ноября 2018 года и подписан президентом Украины Петром Порошенко и константинопольским патриархом Варфоломеем.

В тексте документа отмечается, что стороны будут совместно работать над созданием и конституированием автокефальной православной церкви с центром в Киеве, которая будет действовать на основе томоса, а также над ее признанием другими автокефальными православными церквями. Кроме того, Украина будет способствовать деятельности ставропигии (представительства) Вселенского патриархата на своей территории.

Также стороны договорились проводить регулярные консультации для улучшения сотрудничества.

Отмечается, что соглашение вступает в силу со дня подписания и может быть отменено по обоюдному согласию.

Напомним, Православная церковь Украины была создана 15 декабря 2018 года, 6 января 2019 года ее глава митрополит Епифаний получил от Вселенского патриархата томос об автокефалии, подписанный вселенским патриархом Варфоломеем.