До суду скеровано матеріали через незаконне затримання під час Революції гідності, фото: tOrange.biz

https://racurs.ua/ua/n121287-zlochyny-proty-maydanu-do-sudu-peredano-obvynuvalnyy-akt-stosovno-kolyshnih-spivrobitnykiv.html

Ракурс

Вчора до суду було передано обвинувальний акт стосовно кількох колишніх співробітників столичної прокуратури.

Їх обвинувачують у злочинах, здійснених під час Революції гідності в Києві, а саме зловживанні владою, незаконному затриманні, притягненні до кримінальної відповідальності та незаконному триманні під вартою завідомо невинуватої особи. Про це повідомляє прес-служба управління спеціальних розслідувань Генпрокуратури.

Цей обвинувальний акт стосується слідчого одного з районних управлінь міліції Києва, котрий тепер працює слідчим в органах Національної поліції України, прокурора прокуратури Києва та заступника керівника однієї із районних прокуратур столиці.

Йдеться про побиття та безпідставне затримання правоохоронцями 72-річного жителя Вінницької області, котрий 22 січня 2014 року прибув до Києві для відзначення Дня соборності України.

Зазначається, що стосовно нього була сфабрикована справа за нібито участь у масових заворушеннях.

У прокуратурі наголошують, що кількість матеріалів у цій справі складає 30 томів, що значно затримало розгляд справи, оскільки лише на ознайомлення з ними сторони захисту знадобилося 10 місяців. Крім того, попри ухвалене судом рішення про відсторонення слідчого від посади, керівництво столичної Нацполіції його досі не виконало. У зв’язку з цим до Єдиного реєстру досудових розслідувань (ЄРДР) внесено відомості за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 382 Кримінального кодексу (невиконання судового рішення).

Нагадаємо, нещодавно до суду було передано обвинувальний акт щодо судді, яка ухвалювала рішення про арешт мітингувальників.