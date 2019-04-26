Нардепи завчасно пішли їсти паски: до кінця п’ятничної Ради «дожили» 10 осіб (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n121286-nardepy-zavchasno-pishly-yisty-pasky-do-kincya-p-yatnychnoyi-rady-dojyly-10-osib-foto.htmlРакурс
Ранкове засідання українського парламенту 26 квітня довелося закривати завчасно. Заступник голови Верховної Ради Оксана Сироїд зробила це через мінімальну явку депутатів у сесійній залі.
У передобідню пору на роботі у Раді були 10 депутатів, включаючи Сироїд. Про це повідомив народний депутат Борислав Береза і виклав у себе в Фейсбук dідповідне фото.
Уранці перед початком роботи Ради Береза зробив інше фото сесійної зали. Він здивувався тому факту, що в Раді зареєструвалися 336 нардепів, але зала виглядала напівпорожньою.
Сьогодні у Раді відбулася година запитань до уряду. Але депутати навіть не переходили до розгляду питань порядку денного.
Наступні два тижні народні обранці працюватимуть з виборцями, у комітетах, комісіях і фракціях. Рада збереться на пленарне засідання 14 травня.