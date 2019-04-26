К концу пятничной Рады "дожили" 10 человек, фото - flickr.com

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Утреннее заседание украинского парламента 26 апреля пришлось закрывать раньше времени. Заместитель председателя Верховной Рады Оксана Сыроид сделала это из-за минимальной явки депутатов в сессионном зале.

В предобеденное время на работе в Раде были 10 депутатов, включая Сыроид. Об этом в Фейсбук сообщил народный депутат Борислав Береза и выложил соответствующие фото.

Утром перед началом работы Рады Береза ​​сделал другое фото сессионного зала. Он удивился тому факту, что хотя в Раде зарегистрировались 336 нардепов, но зал выглядел полупустым.

Сегодня в Раде состоялся час вопросов к правительству. Депутаты не переходили к рассмотрению вопросов повестки дня.

Следующие две недели народные избранники будут работать с избирателями, в комитетах, комиссиях и фракциях. Рада соберется на пленарное заседание 14 мая.