Взрыв на шахте в ОРЛО: Кабмин предоставит помощь и компенсации семьям погибших

Вчера на шахте в Лутугинском районе Луганской области прогремел взрыв, фото: mvc-apatit.ru

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Кабинет министров Украины готов оказать помощь и компенсации семья шахтеров, погибших в результате взрыва на шахте «Схидкарбон» в Лутугинском районе Луганской области. Речь идет о поддержке детей из семей пострадавших.

Об этом сегодня во время Часа вопросов к правительству заявил заместитель главы Министерства по вопросам временно оккупированных территорий (МИНТОТ) Георгий Тука, сообщает издание «Цензор.нет».

Шахта «Схидкарбон» расположена на временно оккупированной части территории Украины.

По словам Туки, МИНТОТ сегодня совместно с представителями других ведомств проведет соответствующее совещание.

Так называемое «МЧС ЛНР» сообщает, что из шахты достали тело четвертого погибшего. Сейчас осуществляется дегазация заваленных мест, устанавливаются крепления для прохода по штрекам для поиска пострадавших. Отмечается, что в спасательных работах задействованы около 100 человек, в том числе представители горноспасательной группы из города Шахты (Российская Федерация).

Спасательные работы осложняются тем, что в результате взрыва были повреждены провода и перестала работать вентиляция.

По предварительным данным, в момент аварии под землей находились 17 человек.

Напомним, взрыв на «Схидкарбоне» произошел вчера. Оккупанты доставляли уголь с этого предприятия на металлургические предприятия в ОРДЛО.